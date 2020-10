Er dette Oslo vests dårligste vei?

Vårt distrikt er full av veier. Store og små. Trange og brede. Med og uten fortau. Og noen sliter med klare sykdomstegn. Enkelte av dem opplever å bli utbedret for skader og gjort sikrere og med bedre fremkommelighet. Andre blir bare verre og verre mens ingenting skjer. Et eksempel på det siste er Sponhoggveien på Lilleaker.

Publisert: 07.10.2020 kl 12:40

LILLEAKER: Beboerne i denne veien er ganske fortvilet over at «halve veien» er overtatt av parkerte biler. På denne lille veien som har sett en betydelig trafikkøkning de siste årene, kan av den grunn ikke biler passere hverandre. Her rygges det, kjøres «ut i grøfta» og så videre. I tillegg er asfalten i fullstendig oppløsning.

De parkerte bilene tilhører i hovedsak folk som skal med trikk og buss fra Lilleaker eller folk som arbeider i nærheten.



Beboer Ingunn Pedersen sier det slik til Akersposten: – Her parkeres det helt inn til min oppkjørsel, og det er ofte ”et svare strev” med å komme seg ut – og inn. De som parkerer benytter gjerne også min oppkjørsel til å snu når de skal av sted med sin bil. Jeg har sett flere farlige situasjoner i forhold til gående her, og det er forferdelig trangt. Og det er nå. Får vi en snørik vinter skjønner jeg ikke hvordan det skal gå, sier Ingunn Pedersen.

En annen beboer, Jørn Atle Berg, sier: – Det er mange år siden vi fikk beskjed om at veien skulle utvides. Derfor er for eksempel mine portstolper anlagt et godt stykke inne i oppkjørselen. Noen utvidelse har vi vel egentlig gitt opp å tro på, og siden har veien blitt verre og verre med betydelig trafikkøkning, sier Berg.



Akerspostens utsendte farter mye rundt på veiene i området – også Sponhoggveien, og har hatt nærkontakt med veien gjennom lang tid. Vi har selv sett utviklingen: Stadig dårligere asfalt-standard, stadig flere parkerte biler og økt trafikk.

(Saken fortsetter under bildet.)

Beboere etterlyser strengere parkeringsbestemmelser. Hva skjer om brannvesenet skal rykke ut her?

Ingen tiltak

Bymiljøetaten ved kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien:

– På nåværende tidspunkt er det ikke planlagt noe tiltak i Sponhoggveien. Vi har derfor sendt ønske om parkering forbudt og reasfaltering videre internt for å ta en nøye gjennomgang av strekningen og området rundt. Dette slik at vi kan gjøre en faglig vurdering av hvilke hensiktsmessige tiltak som kan bedre trafikksikkerheten i Sponhoggveien. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre veinettet best mulig med tanke på trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø for alle trafikantgrupper. Skulle du oppleve feil og mangler kan det enkelt og raskt meldes ifra til oss via bymelding.no eller appen Bymelding.

Det skriver Kongsteien i en e-post til Akersposten.

Ikke så mye konkret fra den kanten med andre ord. Naboveien Hartmannsveien ble for to-tre år siden ble asfaltert – en vei som fra før var i bedre forfatning enn Sponhoggveien, ifølge folk som bor der. I tillegg er denne veien lite trafikkert på grunn av en bom.



Akersposten vil fremover følge opp de lokale veiene, og hører gjerne fra andre som sliter med trange og hullete veier. Særlig når vi går en ny vinter i møte vil jo veier som i utgangspunktet er dårlig gjerne bli enda verre.

Og Sponhoggveien? Er det Oslo vests dårligste i standard og fremkommelighet?

Hvis du har eksempler på på elendige veier i Ullern eller Vestre Aker, send oss gjerne bilde og litt iinformasjon på e-post: tips@akersposten.no