«Er dette nyordet i 2020?»

Vi gjør oss mange tanker om hva et nytt år vil bringe. Denne gangen har vi også begynt på et nytt ti-år – nemlig 20-tallet. Hva venter oss der framme? Er «eldreenergi» årets nyord i 2020?

Publisert: 06.01.2020 kl 14:15

Eldrebølgen har i vår tid fått et helt nytt innhold. Det er ikke lenger et skremselsord. Vi ser ikke for oss en tsunami av gamle, som vil komme til å knekke ryggen på velferdsstaten. De unge skal ikke forespeiles å synke i kne under byrden av hjelpetrengende og demente.



Vi skal på ingen måte skamme oss over at vi lever lenger, og vi skal ikke frykte en alderdom der vi anses kun å være til bry og heft. I Bydel Ullern har en for eksempel bedt om at eldre skal melde seg til tjeneste i de kommunale barnehagene for å skape en rikere opplevelse. De to eldresentrene i bydelen kunne ikke drives på samme måte som i dag, uten et korps av frivillige. Jeg vet at bydelen ønsker at flere melder seg til tjeneste på ulike arenaer for å bidra til vårt felles beste.

Sissel Gran besøkte Ullern kultursenter 3. april i fjor. Samlivsterapeuten har begynt på en oppdagelsesreise inn i den tredje og fjerde alder. Selv er hun ikke 70 år ennå. Noe av det hun erfarer på sin vei, er at ordet eldrebølge må gå ut av bruk.

– Det er en energibølge som kommer, skriver Sissel Gran i Morgenbladet 20.-26. desember i fjor. Det var en tidligere ingeniør som ropte det til henne fra salen under et foredrag på Aukra bibliotek. Energibølge sier noe om den kraften de eldre representerer, og det setter søkelyset mot den energien som ligger i bølgen. Det er eldreenergien som skylder inn.

Sissel Gran ønsker å renvaske alderdommen. Få bort det gamle tankegodset om hva eldre er. Hennes erfaring er at eldre mennesker ønsker å bli sett, anerkjent og brukt.

Fortell oss at vi fortsatt er viktige i samfunnet. Det mange frykter aller mest, er å bli skjøvet ut. Eldre mennesker sitter inne med erfaringer samfunnet egentlig ikke har råd til å kaste vrak på. Ved å usynliggjøre, taper fellesskapet. Ved å la de eldre være til nytte, tilføres energi og det skapes livsglede.

Sissel Gran minner oss også på at inni er vi alltid unge. Se forbi rynkene og de grå hårene. 2020 kan bli et spennende år – og for mange kanskje også en ny begynnelse. La eldreenergien slippe til!

Bjørg Duve

Presseveteran