Er det snakk om "bukken og havresekken"?

Det er bare "ansvarlig myndighet" som kan kreve utredning av relevante alternativer, skriver Fylkesmannen. Men hva skjer når forslagsstiller og ansavrlig myndighet er én og samme "person"?.

Publisert: 10.08.2020 kl 13:15

OSLO VEST: Konsekvensutredning av alternativer er viktige i forbindelse med store byggeprosjekter. Fylkesmannen viser til at dersom ansvarlig myndighet krever det, skal det være en utredning av relevante og realistiske alternativer i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Men hva skjer egentlig når forslagsstiller og ansvarlig myndighet er en og samme «person»?

Det er jo tilfelle i forbindelse med saksbehandlingen av vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen, hvor både Vann- og avløpsetaten og ansvarlig myndighet ligger hos Oslo kommune. Er det da en annen uavhengig instans som trer inn? Og videre, hva skjer når det i selve forskriften ikke står noe om at konsekvensutredning av alternativer er avhengig av at ansvarlig myndighet krever det?

Dette er spørsmål som lesere har stilt Akersposten, særlig fordi lokalisering av de ulike delene av vannbehandlingsanlegget i flere omganger har vært omstridt.

Alle klagene som har kommet inn i forbindelse med utbygging av vannbehandlingsanlegget, er i siste instans behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Nylig ble det kjent at klagene ikke har fått medhold, og avslaget er endelig.

Spørsmål

Vi har stilt følgende spørsmål til Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Fylkesmannen skriver i sitt vedtak vedtak i klagesak - Husebyvannbehandlingsanlegg S-5058 - Detaljregulering ny vannforsyning side 6: Det fremgår av forskrift om konsekvensutredninger av 2017 (KU-forskriften) §19 siste ledd at: «Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativer til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som forslagsstiller har vurdert, og, dersom ansvarlig myndighet krever dette, en utredning av relevante og realistiske alternativer.» Under Lovdata finner jeg den samme forskriften med tekst: «Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativene til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av relevante og realistiske alternativer. Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene for miljø og samfunn av de ulike alternativene skal fremgå. Jeg kan ikke se at teksten er likelydende i og med at forskriften i originaltekst ikke sier noe om «dersom ansvarlig myndighet krever det». Kan Fylkesmannen gi en forklaring om denne omskrivningen? Dette er jo interessant i og med at forslagstiller og ansvarlig myndighet i prinsippet er de samme i denne saken. Det vil jo sett utenfra bli vurdert som om virkningen av forskriften blir opphevet gjennom at den nye passusen om ansvarlig myndighet kommer inn i teksten.

Svar:

Fylkesmannen i Oslo og Viken, ved seniorrådgiver Marius Vamnes, refererer til spørsmålet om teksten i Lovdata og skriver:

Vi har undersøkt bakgrunnen for dette og har funnet at vi beklageligvis har gjengitt forskriftens ordlyd feil. Årsaken til dette skyldes at bestemmelsen også er gjengitt feil i departementets veileder til KU-forskriften, pkt 5.6, hvorfra hitsettes:

«I KU-forskriften § 19 siste ledd heter det: «Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativer til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som forslagsstiller har vurdert, og, dersom ansvarlig myndighet krever dette, en utredning av relevante og realistiske alternativer.»

Det er altså et krav at det i konsekvensutredningen skal redegjøres for de alternativene som forslagsstiller har vurdert for å løse og ivareta det konkrete planproblemet eller tiltaket. Forskriften stiller imidlertid ikke krav om at alternativer i betydning alternative planforslag eller alternative løsninger, alltid skal utredes fullt ut. Det vil være ansvarlig myndighet som i innledende fase av planleggingen, for eksempel ved fastsetting av planprogrammet, tar stilling til om det foreligger relevante og realistiske alternativer som skal konsekvensutredes fullt ut.

Ansvarlig myndighet kan, for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, stille krav om tilleggsutredninger dersom det ved høringen av konsekvensutredningen framstår som nødvendig å se nærmere på alternative løsninger. Her er det viktig at berørte myndigheter allerede ved varsel om planoppstart varsler om det er behov for en egen alternativ siling før selve plan- og utredningsarbeidet gjennomføres. Se mer om tilleggsutredninger i punkt 6.2.»

Vi kan allikevel ikke se at den uriktige gjengivelsen av ordlyden kan få noen betydning for resultatet i vår avgjørelse vedrørende Huseby vannbehandlingsanlegg.

Slik § 19 siste ledd korrekt er utformet vil vi anta at bestemmelsen kan gi grunnlag for krav fra ansvarlig myndighet, altså at planmyndighetene kan vurdere at det ikke er redegjort tilfredsstillende for relevante og realistiske alternativer, og dermed kreve ytterligere utredninger.

Vi kan dermed heller ikke se at den uriktige gjengivelsen får noen betydning med hensyn til det faktum at forslagsstiller og ansvarlig myndighet i prinsippet er de samme i denne saken. Slik vi ser det vil det kunne være tilfelle i alle saker som gjelder planlegging av kommunale tiltak, at forslagsstiller og ansvarlig myndighet vil kunne identifiseres med hverandre. Vi må legge til grunn at dette ikke har vært en ukjent problemstilling ved vedtakelsen av det gjeldende regelverk.