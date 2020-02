«Er det sånn vi lærer barna våre trafikksikkerhet?»

For et par måneder siden så jeg en liten gutt som ventet på å gå over veien. Han sto og ventet tålmodig på at bilene skulle stoppe, men ingen stoppet. Det var kanskje ikke så rart da gutten sto og ventet ved en fartshump.

Publisert: 10.02.2020 kl 14:25

«Det er kanskje ikke så lett. Han har bare tatt feil,» tenkte jeg. Jeg glemte hendelsen inntil jeg, noe senere og to dager på rad, så det samme. Små barn som venter på å gå over veien ved fartshumper. Dette måtte jeg finne ut av. Riktignok har jeg undret meg over hvor like en fartshump og et opphøyet fotgjengerfelt er, men jeg tok det som en selvfølge at dette var nøye gjennomtenkt av våre myndigheter og at skolene og barnehagene var nøye med å lære barna hvor de skulle gå.

Så ser jeg det. Ved flere anledninger geleider voksne iført gule vester en lang rekke med barn over veien, på en fartshump. Denne fartshumpen ligger i Stasjonsveien ved Readyhuset, og jeg har ofte sett at voksne går over veien der når de kommer fra isbanen bak huset, men at voksne ledere (lærere?) gjentatte ganger geleider små barn over en fartshump når de skal over veien, er enten uvitenhet eller latskap. Det ligger et fotgjengerfelt med lys 60 meter lengre bort i krysset Stasjonsveien /Holmenkollveien.

De sørger sikkert for at veien er klar for alle barna og står der i sine gule vester, men hva lærer de barna? At en fartshump er det samme som et opphøyet fotgjengerfelt? Barn gjør jo det voksne viser at det er riktig å gjøre. En annen sak er jo hvorfor vi skal ha fotgjengerfelt og fartshumper som for et barn ser så like ut. Her må noe hos våre myndigheter kunne svare.

Som jeg skrev innledningsvis om da jeg så små barn sto og ventet på å komme over veien, ved en fartshump, ville jeg finne ut av dette. Nå forstår jeg. Så det er slik de har lært at dette er riktig? Av sine ledere og/eller lærere? Her må noe ta tak før det skjer en ulykke.

Arne Sommerfeldt

Holmen