– Vi kan rett og slett ikke ha store smitteutbrudd her. Det vil i så fall sette oss i en posisjon der vi ikke ville klare å løse våre oppgaver og utføre vårt oppdrag, sier gardesjef Trond Forbregd. Han forteller om strenge rutiner i gardeleiren – som har ført til at det har vært svært få smittetilfeller blant gardistene.

Publisert: 07.05.2021 kl 21:26

HUSEBYLEIREN: Til enhver tid er det rundt 1000 soldater i gardeleiren på Huseby, og siden oppstarten av korona-pandemien for 14 måneder siden, har mer enn 2000 bodd i leiren.

Ett stort smitteutbrudd

I løpet av pandemien har det vært ett større smitteutbrudd, og det skjedde på høsten i fjor.

– Vi hadde et tilfelle der en ansatt hadde blitt smittet utenfor leiren. Da ble totalt 11 smittet i troppen, sier Forbregd. I tillegg har det vært tre enkelttilfeller av soldater som har kommet inn med smitte utenfra, men da har ingen flere blitt smittet.



14 smittet totalt altså i løpet av 14 måneder i gardeleiren, der soldatene lever og jobber tett på hverandre.

– Det er vi svært fornøyd med, sier Forbregd. – Vi kan rett og slett ikke ha store smitteutbrudd her. Det vil i så fall sette oss i en posisjon der vi ikke ville klare å løse våre oppgaver og utføre vårt oppdrag.

– Vi har en fantastisk god sykestue, som ligger ved inngangen til leiren. Ved symptomer får vi testet soldatene tidlig. Men 100 prosent sikre kan vi jo aldri være, sier Forbregd, som forteller at det er mye fokus på rutinene.



– Er det én soldat som ikke oppfører seg etter de rutiner vi har satt, er vi i en alvorlig skvis, selv om vi har sikkerhetsmarginer som gjør at vi kan håndtere det uforutsette. Hver enkelt har et betydelig ansvar.

(Saken fortsetter under bildet.)

Fabian Grebstad og René Soto i sofaen i den lille stuen, der det også er en tv-skjerm. De to er i samme kohort. Foto: Fredrik Eckhoff

Får fremdeles perm

Soldatene får fremdeles lov til å dra hjem på perm.

– Vi pleier å gi lov til inntil syv hjemreiser i løpet av ni måneder, sier bataljonsersjant Alf Rodahl. – Nå gir vi gjerne litt lengre permisjoner enn vi vanligvis gjør. Vi har også en skjermingsperiode på fem døgn når de kommer tilbake til leiren.

– Det vi andre kaller en karantene?



– Ja, det kan du nesten si.

– Vi har lært mye av det tilfellet vi hadde her i høst, sier han.

Store kohorter

I skole-, jobb- og familiesammenheng er vi blir vant til å snakke om kohorter, grupper som kan være tett på hverandre i hverdagen. På skolene har man de siste ukene holdt kohortene nede på for eksempel maks 15-20 elever. I gardeleiren er det umulig å holde kohortene så små.

– Vi har opptil 40 i våre kohorter. Når man ser boforholdene våre, er det ikke mulig i praksis å gjøre det mindre, sier gardesjefen. Sammen med Alf Rodahl, avdelingstillitsvalgt René Soto og påtroppende avdelingsvalgt Fabian Grebstad, viser Forbregd oss rundt i «kuben».



– Det er som en bikube, sier han og peker på dørene og rommene som omkranser en felles gang. Innenfor hver dør finn vi en ny gang, to soverom og en liten fellesstue. Her bor de unge soldatene så tett at de naturlig blir en kohort. Det er nettopp derfor man kan observere at det er ganske mange gardister som går og løper tett samlet når de en sjelden gang tar turen utenfor leiren.

Det siste året har gardistene holdt seg mye mer innenfor egne gjerder.

Et typisk soverom med plass til seks soldater. Foto: Fredrik Eckhoff

Til angrep på brakkesyken

– Hvordan har det siste året påvirket soldatene, med strenge rutiner og mer opphold inne på leiren? Er det tegn til brakkesyke?

– Det har vært en belastning det siste året. Det føles noen ganger litt som å være på jobb 24/7. Men soldatene har en god forståelse for hvorfor det er slik. Det har jo vært litt mindre permisjonsreiser, og vi er mindre utenfor leiren. Så å si hele kohorten er her inne mesteparten av tiden. Det kan bli litt anspent stemning noen ganger, sier tillitsvalgt Soto.

Han forteller at hvert år har de en aksjonsdag, og at denne «dagen» nå er fordelt over en lengre periode.

– I år er temaet psykisk helse, og det har vi et helhetlig fokus på hele året egentlig, sier Soto. I praksis betyr det blant annet at gardistene har fått foredrag om mental trening, og det har vært ulike troppsaktiviteter og «challenges» innad i troppen.



– Det er for å få avbrekk i hverdagen. Det trengs for å opprettholde motivasjon og soldatenes evne til å løse oppdraget vi har.

Gardesjefen legger ikke skjul på at gardistene på mange måter har det bedre i denne tiden enn mange jevnaldrende, for eksempel studenter som har sittet ganske isolert i månedsvis, noen nærmest i en kohort på én – og med få muligheter til å være sosiale.

– Ja, vi har opplevd å dimitere soldater det siste året som er på vei inn i studier, og det er ikke alle som har sett lyst på akkurat det, sier Forbregd. – Vi har også mulighet til en utvidet verneplikt, som er et halvt år ekstra, og det er det ganske mange som benytter seg av.

– Samtidig merker vi at soldatene som kommer inn nå, takler restriksjonene kanskje bedre enn de som var her da vi stengte ned, sier han.

Vil ha mer kontakt med nærmiljøet

Forbregd har vært gardesjef siden august 2020, og hans engasjement løper i to år. Han håper virkelig at gardistene får ta i bruk nærområdet mer igjen, slik de alltid har gjort tidligere.

– Vi håper jo at vi er både et kjent og kjært innslag i lokalmiljøet. Vi vil gjerne være med å bidra, vi skal være en god nabo. Det ser vi frem til å utvikle. Det begynner å bli en stund siden vi hadde positive innslag i nærmiljøet, sier han og snakker blant annet om paradeseremonier, drilloppvisninger, konserter åpne for publikum og åpne dager for barnefamilier.

– Jeg håper lokalmiljøet kommer til å se mer av Garden fremover, sier gardesjefen.



Følg Akersposten på Facebook