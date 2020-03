Er det nå mulig å starte opp arbeidet med det gigantiske anlegget i Husebyskogen?

Det skjer mye i dagens arbeids- og næringsliv og hvordan påvirker det starten på det gigantiske vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen, hvor planene er at dette skal skje på forsommeren.

Publisert: 24.03.2020 kl 17:50

HUSEBYSKOGEN: Vi spurte Vann- og avløpsetaten: Vil coronautbruddet påvirke oppstart av arbeidet med vannbehandlingsanlegget?

Svar fra Vann- og avløpsetaten ved Anine Falsen, kommunikasjonsrådgiver:

Som de fleste andre arbeidsplasser er vi påvirket av koronaviruset, og har satt inn en rekke tiltak for å begrense smitte. For øyeblikket jobber mange i prosjekt Ny vannforsyning Oslo hjemmefra. Vi jobber for å opprettholde den planlagte fremdriften i prosjektet, og her er det ingen endringer per i dag. Det som for oss fremstår som mest påvirket av koronviruset akkurat nå, er møter med innbyggere som vi hadde planlagt i disse ukene. Vi skulle blant annet delta på flere foreldremøter ved Huseby skole, som naturligvis er avlyst, og vi skulle ha åpen kontordag i både Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker. Denne uken hadde vi også planlagt et foreldremøte for Hovseter skole, og vi jobber nå med å lage en video av presentasjonen vår som vi kan gjøre tilgjengelig for skolens foreldre. Les om informasjon fra VAV: Behovet for informasjon skal dekkes Vi har også utsatt alle planlagte bygningsbesiktigelser inntil videre på grunn av viruset. Utsettelsen av disse ble gjort allerede for to uker siden, etter at flere naboer tok kontakt og ønsket dette. Bygninger i områdene der anleggsarbeidet settes først i gang, er allerede besiktiget. Les også: Nytt og kortere tunnelløp kan spare Sollerudstranda Annet nytt som er verdt å nevne er at tilbudsfristen for den første kontrakten i prosjektet, som gjelder fjellarbeider ved Sollerudstranda, Huseby og Makrellbekken, var 16. mars. Tilbudene som er kommet inn er nå under evaluering. Både dette arbeidet og annet arbeid i prosjektet pågår altså som planlagt. Vi vil oppfordre innbyggere som har spørsmål til å ta kontakt med oss digitalt, enten via Facebook ved generelle spørsmål, eller per e-post og telefon. Vi vil veldig gjerne være tilgjengelige for å svare på henvendelser fra folk som er berørt av prosjektet, også i den spesielle situasjonen samfunnet befinner seg i nå .

