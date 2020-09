– Vi ønsker at flere skal få bo hjemme lenger. Da må vi også legge til rette for det, sier Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør i Bydel Ullern.

Publisert: 15.09.2020 kl 10:50

BYDEL ULLERN: Bydelen har i flere år aktivt arbeidet for at det skal være godt å bo her for alle aldersgrupper.

– Dere har satset stort innen aldersvennlig by-konseptet. Hvorfor?



– Er det godt for de eldre å bo her, er det godt også for de øvrige, sier Joten. Bydelen har svært mange innbyggere i de øverste aldersgruppene.

Oslos satsing på å være en aldersvennlig kommune, bunner i en omlegging fra institusjons- og stoppeklokkesamfunn og over til et samfunn hvor det satses på en aktiv alderdom, der eldre får være sjef i sitt eget liv.



– Vi ønsker at flere skal få bo hjemme lenger. Da må vi også legge til rette for det. Da må de også være med på å bestemme hvordan de skal ha det. Vi må lytte til deres behov og ønsker.

Du er viktig

Aldersvennlig by har seks satsingsområder.

– Vi er svært glade for at vi klarer å satse på samtlige områder, sier Joten og legger til at bydelen i utgangspunktet satset på tre av feltene – nemlig kommunikasjon og medvirkning, samfunnsdeltakelse samt utendørsområder og fysisk aktivitet. Siden starten er en nå også i gang på transportsiden med rosa busser, på boligsiden med tilrettelagte boliger og innen helse- og omsorgstjenesten.

– For oss er brukermedvirkning en selvfølge. Innbyggerne er ikke objekter. De er selvstendige mennesker som selv styrer sine egne liv. Vi kan bistå, gi råd, veiledning og hjelp slik at de kan få muligheten til å ha et best mulig liv i alderdommen, sier Joten og legger til at denne tankegangen er helt grunnleggende for arbeidet innen helse- og omsorgstjenesten.



– Det vi kan tilby fra vår side, må bygge på brukerens medvirkning og hva som er viktig i hans eller hennes liv.

Boliger med litt ekstra

I slutten av juli skrev Akersposten om demensboligene på Lilleaker. Det er ingen institusjon, men egne hjem. De lever selvstendige liv, men det er tilrettelagt med det lille ekstra som er nødvendig når hukommelsen taper seg.

– Blir det flere sike leiligheter?



– Det er for tidlig å si noe om. Vi får gode tilbakemeldinger på det tilbudet som er kommet på Lilleaker, sier Joten og legger til at det planlegges et botilbud på Montebello.

– Vi jobber hele tiden for å skape et variert og tilrettelagt botilbud. Innbyggerne har – uansett alder – forskjellige behov i ulike faser i livet.

Nå er det det tidligere institusjonsbygget i Montebello terrasse 15 som forhåpentligvis skal få nytt liv.

Det bygges også omsorgsleiligheter ved Diakonhjemmet. De 124 boligene er innflytningsklare i november. Omsorg+ er leiligheter for eldre som ikke har behov for sjukeheimsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig.



– Folk fra Bydel Ullern kan søke seg til Diakonhjemmet Hage, sier Joten og legger til at i tillegg til å ha bemanning gjennom døgnet, er det flere tilbud på stedet som aktivitetssenter.

Det er Bydel Vestre Aker som har ansvaret for tjenestetilbudet der.

– Dersom noen i vår bydel ønsker bolig der, og de tilhører målgruppen, så kan de ta kontakt med Bydel Ullern og vi vil formidle søknaden til Vestre Aker.

I tillegg til å være et tilrettelagt botilbud, er det også et ledd i de helseforebyggende tiltakene.

Mestre livet

Alle mennesker – uansett alder og livssituasjon – trenger å oppleve at en mestrer livet. Da må en kunne ha mulighet til å delta i samfunnet og kanskje også være en ressurs for andre. Bydel Ullern legger mye arbeid og omtanke i det å tilrettelegge. Bydelen har også en egen aldersvennlig bydels-koordinator og seniorveileder.

– I disse spesielle Korona-tider har det vært ekstra utfordrende for enkelte å mestre livet, sier Marie Anbjørg Joten og legger til at det å satse på innbyggernes egen mestring gjør at tilværelsen for dem blir mye triveligere. Hun berømmer også pårørende. Hun understreker at de gjør en stor innsats.