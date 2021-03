«Er det egentlig lønnsomt å rive nye eneboliger, beboelige blokker eller hele kvartaler med småhus for å bygge nytt?»

Det er ikke her snakk om lønnsomheten for utbyggere, men lønnsomheten for oss alle.

Publisert: 05.03.2021 kl 17:09

For litt over 7 år siden ble det gitt brukstillatelse til en enebolig i Grimelundsveien. Den er altså så god som ny. Det er en flott villa med et bruksareal på rundt 270 kvadratmeter. Nå skal den rives etter at en utbygger har kjøpt villaen og ytterligere tomt ved siden av. Der vil det komme to leilighetsbygg med 9 boenheter på den skrånende tomten.

Plan- og bygningsetaten har gitt rammetillatelse til prosjektet, mens andre spør om hvorfor ikke villaen kunne stå og i stedet bygge på den øvrige delen av tomten. Hva med miljøperspektivet, bærekraft og klimaregnskap i dette å rive nytt for å bygge nytt? Det samme kan stilles rundt en rekke eneboliger som er revet de siste tiårene for å bygge nytt. Hele kvartaler med småhus rives for å bygge nytt. Henriks vei på Hovseter er et eksempel på dette. Stort sett det eneste som kan hindre riving i småhusområdene, er om Byantikvaren skulle ha innsigelse.

Hele hvartalet i Henriks vei skal rives. Google Maps

Spørsmålet kan også stilles om det som skjer i Hoffsveien 47-49. Her har bystyret godtatt en detaljregulering fra OBOS, som innebærer riving av en teglsteinsblokk fra 1960 med 27 boenheter, som er fullt beboelige med behov for rehabilitering. Denne skal erstattes med 4 såkalte punkthus, som er blokker på 6 etasjer, med 56 leiligheter av høy standard. Søknad om rammetillatelse er under behandling hos Plan- og bygingsetaten. OBOS hadde i utgangspunktet to parallelle oppdrag før dette, et prosjekt uten riving og et prosjekt med riving. De fremmet til slutt en regulering med riving, da selskapet også mente at det var mest miljøvennlig.

SKAL RIVES: Blokken på tomten skal rives og erstattes med fire seks etasjers punkthus som illustrert. Ill.: Blår

I forbindelse med store byggeprosjekter, hvor det er eksisterende bygningsmasse, er det flere som tar til orde for å utnytte potensialet i den bygningsmassen som er til stede. SINTEF har vært med på en undersøkelse med livsløpsanalyser fra mer enn 120 større prosjekter. De konkluderer: For å nå klimamålene må vi kutte kraftig i utslippene fra bygningsmassen vår. Å bygge nytt lønner seg, men å rehabilitere gamle bygg er enda bedre. Å gjenbruke materialer som representerer høye utslipp, gjør at det er gunstigst for klimaet å rehabilitere.

I Oslo må det bygges vesentlig flere boliger, men da man også ha to tanker i hodet samtidig. Innen 2050 skal Norge, ifølge klimaloven, ha redusert klimagassutslippene ytterligere, med 80-95 prosent i forhold til referanseåret 1990. Da er mye opp til byggebransjen, som så langt har vært en av klimaverstingene. Det må tenkes nytt, og poltikerne må se nærmere på betydning av rehabilitering og utnyttelse av eksisterende bygningsmasse, om det er blokker, rekkehus eller eneboliger.

Det gjenstår også å se om byrådet vil fremme en regulering av Smestad, som innebærer riving av et hundretalls småhus med grøntområder. Vi forventer i det minste et klimaregnskap rundt dette. Når det kommer til områderegulering Skøyen, så er det også spennende å se hva som skjer med den enorme bygningsmassen i området. Det blir naturlig nok mye riving, når byrådet går inn for 16 etasjer på sentrale Skøyen. Nå går jo ikke akkurat kommunen foran med et godt eksempel heller, gjennom å rive den store bygningsmassen på Hoff for å bygge skole. Det var lite snakk om intergrering eller gjenbruk i den forbindelse.

Hvor mye vekt vil byrådet legge på gjenbruk og hvilke krav vil bli stilt til utbyggere, i forbindelse med alle de store byggeprosjektene som kommer i bydelene de nærmeste årene. Det vil også bli mye riving, om byrådet står fast ved fortetting rundt stasjonsnære områder, i en radius på 500 meter rundt stasjonsområdene. Det vil i så fall bety en så å si sammenhengende fortetting langs Frognerseterbanen. Det er jo håp om at disse planene blir lagt til side, etter at byrådet har signalisert at reguleringsplanen for småhusområdene skal strammes inn.

Vidar Bakken

Red.sjef Akersposten