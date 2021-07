«Ensomhet og isolasjon må ikke bli en del av vår hverdag»

«Vi må få folk ut døren!», sa avdelingsdirektør Bente Otto i Akersposten i nylig. Sjefen for helse og mestring i Bydel Ullern, vet at folk i alle aldre må i gang igjen etter at det meste har vært lukket og stengt. Men det er ikke gjort i en håndvending.

Publisert: 19.07.2021 kl 10:20

Eldrebyråd Robert Steen uttalte i den samme artikkelen at når mennesket ikke kan bevege seg, er det fanget - og at det igjen fører til frustrasjon, depresjon, maktesløshet og forverret fysisk og mental helse. Han understreket at det særlig er de eldre som har gått inn i en selvpålagt isolasjon av frykt for å bli smittet og de meget alvorlige konsekvensene av covid-19.

Det er ingen tvil om at måneder med besøksbegrensninger og avstandsregler har påvirket oss. Noen litt, andre mye – men alle har vi en psykisk helse å passe på. I den forbindelse er det noe både du og jeg kan gjøre for å ta ansvar også for den delen av helsen vår.

Det er gjerne fem smarte grep som trekkes fram og som vil gi økt livskvalitet og en sterkere psyke. Det å være aktiv, har jeg allerede vært innom. Vi må være fysisk aktive og komme oss ut, men vi må også være mentalt aktive. Det er første bud, men god psykisk helse henger også nøye sammen med det å knytte bånd, være oppmerksom, gi til andre og fortsette å lære. Når vi gir til andre, knytter vi bånd. Når vi er oppmerksomme, lærer vi nye ting.

Bjørg Duve, journalist.

Det fine med disse rådene er at de er med på å forsterke hverandre. Særlig det å være sammen med andre mennesker, gjør at de fleste av oss føler det godt inne i oss. Vi mennesker er sosiale vesener. Pandemien frarøvet oss akkurat dette viktige samspillet med andre – og dermed påvirket det i større eller mindre grad vår psykiske helse.

I ettertid må det tas grep for å motvirke at ensomhet og isolasjon biter seg fast, blir en del av vår hverdag. I Bydel Ullern ansettes en person, som skal ha akkurat dette som mål – få de eldre i aktivitet. Vedkommende skal arbeide med å få folk til å ta del i det sosiale fellesskapet og finne tilbake til de nedstengte møteplassene – som nå er åpne igjen. Til høsten vil både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter – og seniorsentrene på Røa og Vinderen – igjen åpne dørene for interessante foredrag og aktiviteter, så sant koronasituasjonen tillater det. Begge sentrene er gode møtesteder for folk over 60 år.

«Vi må begynne å møtes igjen», sa Bente Otto i Akersposten.

Ja, la oss gjøre akkurat det!

