Enormt engasjement rundt Skøyen-regulering

Det har strømmet inn med uttalelser til forslaget "Områderegulering Skøyen". Innsigelsene er store og mange.

SKØYEN: Mandag 22. februar gikk høringsfristen ut for områdereguleringen for Skøyen. Til nå er det kommet inn nærmere 530 uttalelser,skriver Plan- og bygningsetaten (PBE). – Det er bra at så mange har brukt muligheten til å gi oss verdifulle innspill i den tredje høringsrunden til områdereguleringen for Skøyen, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland. – Nå skal uttalelser som kom inn til denne høringsrunden gjennomgås og kommenteres. Vi regner med å sende et forslag til politisk behandling en gang før sommeren 2021, forteller fungerende avdelingsdirektør for byutvikling, Harald Øvland.

Protester og innsigelser

Det er altså mye som skal gjennomgås og det er som PBE sier, stort engasjement lokalt. Det vakte blant annet stor oppmerksomhet da byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) instruerte Plan- og bygningsetaten om å øke etasjehøydene i reguleringsforslaget, selv om PBE hadde forelått maks 12 etasjer i Skøyen sentrum. Det var på bakgrunn av den foregående medvirkningsprosessen. Normen skulle altså være Orklabyggets 16 etasjer, som også skapte store protester da dette i sin tid ble vedtatt. Kommunerevisjonen har da også kritisert byrådet for mangelfull medvirkning i forbindelse med Områderegulering Skøyen.

Et annet sentralt punkt er båtopplagstomten i Bestumkilen. Forslaget legger opp til full utbygging og utfylling i Bestumkilen. Lokalt ropes det på en Folkepark, en park og rekreasjonsområde som skal være til glede for byen. Det er uansett ikke klart hva som skal skje med selve båtopplaget.

Ble ikke enige om folkepark

Provosert av at to viktige elementer kan gå tapt

Hva som skal bevares og ikke bevares er det også uenighet om. Og hvor kommer infrastruktur som for eksempel skoler og barnehager? Planlagte Hoff skole blir i prinsippet full før den er bygget.

Både Statens vegvesen og Bane NOR har sterke innsigelser til planforslaget. Det er uvisst hvordan dette vil bli løst.

Statens vegvesen: - Ikke et reelt samarbeid for å finne løsninger

Bane NOR ber etat og byråd om å sette en fot i bakken

Begrenset høring

Det har også vært en begrenset høring i det siste. Plan- og bygningsetaten skriver i pressemeldingen:

Det var uttalelser som kom inn til høringen i 2019/2020 som førte til at vi anbefalte noen endringer i planforslaget. Endringene var i hovedsak knyttet til Thune-området og mulig ny trasé for Fornebubanen. Det er disse endringene som i februar 2021 har vært på en begrenset høring.

- En begrenset høring betyr at det kun er endringene i forslaget som er på høring. Øvrig innhold i planen opprettholdes i samsvar med tidligere planforslag. Alle høringsuttalelsene fra både denne og tidligere høringer og ettersyn vil i sin helhet være tilgjengelige for politikerne før de behandler saken, forklarer Øvland. En god del uttalelser peker på hvor viktig det er å få på plass det nye skoleanlegget på Hoff. Med normal fremdrift i den politiske behandlingen av områdereguleringen, vil den ikke forsinke byggingen av ny skole. Dette er en viktig plan å få på plass. Oslo trenger boliger, og i områdereguleringen kan det være rom for nærmere 5000 nye boliger.

Hittil er det kommet inn nærmere 530 uttalelser. Vi tar forbehold om at det kan komme flere uttalelser enn dette. Riksantikvaren har fått utsatt frist 15. mars med å kommentere forslaget.Det foreligger fem innsigelser til planforslaget fra Statens vegvesen og Bane NOR. Disse innsigelsene er de samme som ble reist i forrige høringsrunde.

