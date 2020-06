Endelig kom redningen for Holmendammen

Sammen med byrådspartiene Ap, MDG og SV har Frp fått gjennomslag for forslaget om mudring av Holmendammen.

Publisert: 24.06.2020 kl 16:00

HOLMENDAMMEN: Allerede i 1993 skrev Akersposten om at varsellampene lyste rødt for Holmendammen med hensyn til gjengroing. Siden har alt gått fra vondt til verre. Over store deler av dammen er det mulig å gå nesten tørrskodd. Dette gjelder særlig den nordre delen, hvor de naturlige øyene er blitt en del av land og hvor den opparbeidede sandstranden med handicap-rampe for lengst er forsvunnet. Gjengroingen av Holmendammen har påvirket det biologiske mangfoldet i og rundt dammen på mange måter.

Ble rørt

I mange år har Bjørn Wangen i Holmendammens Venner arbeidet for at Holmendammen skal komme tilbake til gammel storhet og blant politikerne i rådhuset har Camilla Wilhelmsen (Frp) utrettelig jobbet for å få midler til mudring.

Les saken: Kan gå glipp av viktig redningsaksjon for Holmendammen

Nå vil bystyret vedta i revidert budsjett at 3 millioner kroner skal avsettes til mudring av Holmendammen.

Akersposten møtte Camilla Wilhelmsen (Frp), sammen med gruppeledere i bystyret Frode Jacobsen (Ap), Sirin Stav (MDG), Trine Dønhaug (SV) og Aina Stenersen (Frp). Og ikke minst var den største forkjemperen for Holmendammen, Bjørn Wangen, til stede da de ansvarlige politikerne møtte opp ved Holmendammen.

- Dette er stort. Jeg har holdt på med dette i nærmere 50 år og det har gjennom tiden vært mange runder med etater og politikere. Neste år fyller jeg 80 år og da er det altså mulig at jeg får se at dette blir gjennomført, sier Wangen.

- Jeg ble rørt da jeg ringte deg og kunne fortelle hva som var blitt vedtatt. Du har kjempet så lenge for denne saken. Vi har gått flere turer i dammen med gummistøvler på, for å se og vise hvor ille det har blitt, sier Wilhelmsen.

Saken fortsetter under bildet

HER ER DET LIV: Svanene med unger i bakgrunnen viser at det er liv rundt dammen. Det setter disse pris på. Fra venstre: Trine Dønhaug, Aina Stenersen, Sirin Stav, Frode Jacobsen, Camilla Wilhelmsen og Bjørn Wangen. Foto: Vidar Bakken

Full støtte

De fire partiene har fått flertall i revidert budsjett, at 3 millioner kroner skal brukes til mudring av dammen. Nå er det bare å vente på svar fra Fylkesmannen, før arbeidet eventuelt kan settes i gang i september. Da skal dammen nemlig tappes ned i forbindelse med inspeksjon av demningen i enden av dammen. Nedtapping innebærer at mudringen av dammen vil bli enklere og mer effektiv.

Det er altså byrådspartiene Ap, MDG og SV som har gitt sin støtte til prosjektet, som sammen med Frp danner flertall for forslaget:

Byrådet bes sikre mudring av Holmendammen på en forsvarlig måte uten at prosjektet påvirker naturverdiene negativt etter at nødvendig tillatelser er innhentet fra bl.a fylkesmannen.

- Det har stort lokalt engasjement hos oss fra våre lokale politikere. Det er en lang liste med ulike saker som skal prioriteres og nå har vi fått til en avtale med å støtte Frp i denne saken, sier Frode Jacobsen, leder av bystyrets finansutvalg.

- Også våre lokalpolitikere har vært engasjert i denne saken. Jeg synes det er bra at det nå kommer en løsning som sikrer naturområdet med tilgang til bading og som bedrer det biologiske mangfoldet i og rundt Holmendammen, sier Sirin Stav, som er leder av bystyrets miljø- og samferdselsutvalg.

- Det er ikke første gangen vi hører om dette. Vi er opptatt av dette med å holde bekker og vann åpne og ikke minst at det her legges mer til rette for at folk kan bruke området. Det er viktig, sier Trine Dønhaug, som er medlem av bystyrets byutviklingsutvalg.

- Leder av bystyrets helse- og sosialutvalg, Aina Stenersen, er glad for at det åpnet seg et vindu for samarbeid i denne saken.

- Vi er kjempefornøyde for å kunne være med å støtte opp og fått gjennomslag i denne saken. Det er en stor seier for lokalmiljøet og det er god nyhet, særlig denne sommeren med korona og dens påvirkning av nærmiljøet, sier Stenersen.

Hyller Wilhelmsen

- Det er grunn til å gi honnør til Frp i denne saken og ikke minst til Wilhelmsen. Hun har vist at enkeltrepresentanters jobb har betydning for en sak når hun kommer med sin kunnskap og kompetanse. Hun fortjener en egen hilsning. All honnør til Wilhelmsen, sier Jacobsen.

- Hun har vist at det er viktig med lokal kunnskap og at det er viktig å holde ut, sier Dønhaug.

Og den som virkelig har holdt ut er Bjørn Wangen. Han tar med seg bystyrerepresentantene på en tur langs Holmendammen og han er et oppkomme av ideer, historier og kunnskap som ingen andre har når det kommer til Holmendammen. Akersposten gratulerer med vel gjennomført.

- Det er likevel mye som står igjen. Og jeg er som sagt spent på om det blir mudring før jeg fyller 80 år, sier Wangen med et stort smil, samtidig som han takker Wilhelmsen for støtten til hans prosjekt gjennom flere år.

Følg Akersposten på Facebook

-