Enda flere tomter faller som dominobrikker

Da gikk det som nabolaget fryktet. Også den siste tomten i Nils Collett Vogts vei ble kjøpt opp av utbygger. Riveplaner og byggeplaner er allerede i gang.

Publisert: 24.03.2021 kl 17:55

LIASKOGEN: Eneboliger på naturtomter blir kjøpt opp og så revet. Så blir tomtene sprengt ut for å gi plass til parkeringskjeller under de nye lavblokkene – eller leilighetsbygg om man vil. Til nabolagets forundring og forskrekkelse gir Plan- og bygningsetaten tillatelse til vesentlige terrenginngrep, felling av skog og bygging av leilighetsbygg som bryter med småhusbebyggelsen rundt.

Strenge føringer

Dette er ikke noe nytt og har skjedd i flere småhusområder, men her er det snakk om tomter med en reguleringsplan som er en verneplan for Liaskogen, med strenge føringer for inngrep i området (se faktaboks)

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelsene for Liaskogen innledes med: Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. Hensikten med reguleringsplanen er å sikre at områdets grønne preg og dermed byens karakterisktiske grønne ramme blir ivaretatt ved videre fortetting. Her legges det vekt på blant annet: Store trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Plassering og utforming av ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås et godt funksjonelt og arkitektonisk samspill med eksisterende terreng og omgivelser, og på en slik måte at fjernvirkningen blir minimal. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon blir bevart. Støttemurer, skjæringer og fyllinger skal begrenses mest mulig. Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, materialbruk og farger utformes slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, og slik at preget av enkeltstående hus opprettholdes.

Akersposten skrev om Nils Collett Vogts vei i februar, om nabolagets og politikeres reaksjoner på det som kan karakteriseres som en dominoeffekt. Da sto de overfor en ferdig utbygget tomt i Nils Collett Vogts vei nr.14 (ny adr.: Aslaug Vaas vei 1D), hvor det har kommet 6 boenheter.

Siden ble det gitt rammetillatelse til nr.16 (ny adr.: Aslaug Vaas vei 1A-C), hvor eneboligen er revet og skogstomten er sprengt ut. Her er leilighetsbygg med 9 boenheter under oppføring.

Som fryktet

Deretter ble det som nabolaget fryktet, gitt tillatelse til rivning av eneboligen i nr. 18 og søknad om rammetillatelse til 11 boenheter er under behandling hos Plan- og bygningsetaten.

Nabolaget hadde et visst håp om at en utbygger ikke skulle få gjennom kjøp av nr. 20, men det er også gjennomført. Det har gått ut nabovarsel om det skal søkes om rivning av enebolig og bygging av 9 boenheter, fordelt på leilighetsbygg og tomannsboliger.

I tillegg er det søkt om forhåndskonferanse hos PBE, hvor en utbygger vil rive eneboligen og bygge 6 nye boenheter i Nils Collett Vogts vei 8E.

- Politikerne må reagere

Flere i nabolaget stiller seg uforstående til hvordan reguleringsbestemmelsene for området blir praktisert av Plan- og bygningsetaten.

- Nå står hele området i fare for å bli rasert og områdets grønne profil vil forsvinne for alltid. Det er i strid med den strenge reguleringsplanen for området, og politikere og byråkrater kan ikke la dette skje. Vi setter nå vår lit til at politikerne tar affære etter at et enstemmig bydelsutvalg i Vestre Aker sa at praksis måtte strammes inn for å hindre ytterligere inngrep. Hvis ikke nabolagets og bydelsutvalgets innsigelser blir hørt og fulgt opp av bystyret og dens administrasjon, så er det også et demokratisk problem, sier Stephan Brodschöll, som er en av flere naboer i Liaskogen som har engasjert seg i saken.

