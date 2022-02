- En voldsom glede å være i jobb igjen!

Halvannet år etter opprinnelig premieredato kunne endelig Chateau Neuf åpne dørene for musikalen Jersey Boys, til stor glede for regisør og produsent Tore Sergei Myklebust, hele ensemblet og ikke minst for et sulteforet publikum.

Publisert: 18.02.2022 kl 16:10

- Den gamle sannheten om at man må miste noe for å skjønne hva det betyr har virkelig vist seg å stemme for min del. Det er fantastisk å endelig jobbe igjen, og få satt opp denne flotte forestilingen vår for publikum. Både stemning og respons var upåklagelig under premieren. Det har den heldigvis fortsatt å være, selv om vi gjerne skulle ha fylt opp salen på Chateu Neuf bedre, sier Myklebust.

Spilles til 26. mars

Han er nok inne på noe vesentlig når han med et lite hjertesukk tror det vil ta litt tid før folk "venner seg til" å gå ut og ta i bruk kulturtilbud som har vært nedstengt så lenge.

- Jeg hører fra mine bransjekolleger at de opplever det samme, det er fremdeles få som greier å fylle salene. Når det er sagt kan jeg love at hver eneste en av vårt publikum blir satt umåtelig pris på. Jersey Boys spilles torsdager, fredager og to forestillinger lørdager, til og med 26. mars. Og vi registrerer, til vår glede, at etter hver spilte forestilling øker billettsalget. Helt uavhengig av annen markedsføring. Det betyr at publikum snakker opp forestillingen vår, og jeg skal love at det varmer.

Arbeiderklassegutter med suksess

"Jersey boys" handler om livet til fire unge arbeiderklassegutter som danner band og gjør vanvittig suksess. Gutta får også virkelig erfare at medaljen har to sider. På Chateu Neuf er det Atle Pettersen, Mathias Luppichini, Thomas Stokke og Alexander Langset som gir liv til disse fire gutta, til bravour fra publikum og anmeldere.

Foto: Tovita Razzi

- Gutta har, som resten av oss, gledet seg voldsomt til å komme igang igjen, så energi og spilleglede er det ingen ting å si på, sier Myklebust, som har et hjertesukk og en oppfordring til slutt;

Usikkerhet rundt støtte

- Det har ennå ikke kommet noe svar på søknader om fortsatt covid-støtte til oss som jobber med private teater, og det er både slitsomt og skummelt. Normalt selger vi 20.000 til 30.000 tusen billetter før premieren, denne gangen null, selvfølgelig. Slikt er helt umulig å ta igjen, og en normal oppsetning koster 30 millioner før dørene er åpnet for publikum.

– Vi har riktignok fått noe covid-hjelp underveis, men langt fra nok. Uansett - vi spiller nå og gleder oss veldig over å være i gang igjen. Og ikke minst, vi har fremdeles trua.