Det sier administrerende direktør i Unibuss etter hendelsen der to gutter ble utsatt for vold og ran på 23-bussen lørdag kveld.

Publisert: 17.02.2020 kl 16:05

SMESTAD/ULLERN: Det var like etter kl. 23 lørdag de to 14-åringene fra Ullern ble ranet og utsatt for vold mens de var passasjerer på 23-bussen vestover. En gjeng med 17-18-åringer kom på bussen på Smestad, og like etterpå ble guttene både truet, slått, nikket ned og ranet. De to klarte å komme seg av bussen på holdeplassen Radiumhospitalet og fikk varslet familie og politiet.

Moren til en av guttene sier til Akersposten mandag at hun er sjokkert over at ingen grep inn, til tross for at guttene skrek og ba om hjelp. Ikke minst er hun overrasket over at bussjåføren ikke tok affære.



– Han sier at han skrek «er det ingen som skal hjelpe oss?». Det var flere på bussen, i tillegg til sjåføren. Guttene opplevde bare at ingen turde å gripe inn, sier hun til Akersposten.

Skal melde i fra

– Dette er en veldig alvorlig sak, og det er beklagelig at sånt skjer, sier administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen. Han sier til Akersposten at denne saken er til gjennomgang nå, og at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd her. Han kan imidlertid si noe om hvordan Unibuss trener sine sjåfører til å takle problematiske situasjoner.

– Våre sjåfører har trening i konflikthåndtering. Vi ønsker at de i minst mulig grad skal gå imellom og utsette seg selv for fare. Det kan gjøre situasjoner verre, sier Svendsen.

Hvis sjåføren opplever at noen er i fare, skal de melde i fra til Unibuss’ trafikksentral, som igjen melder fra til politiet.

– Vi har alarmsystemer ombord. Samtidig er en buss lang, og det er ikke alltid sjåføren klarer å se hva som skjer bak i bussen. Men vi har også videoovervåkning, sier han. Dette materialet går politiet gjennom.

– Heldigvis er det ikke ofte slike ting skjer, og det er veldig beklagelig. Passasjerene våre skal ikke oppleve sånne ting, sier Svendsen.

Mandag ettermiddag er ingen pågrepet etter hendelsen.

LES OGSÅ: – Tragisk at barn opplever at alle lukker øynene



Følg Akersposten på Facebook