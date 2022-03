En uendelig rekke med innbrudd

Igjen er det snakk om Vækerø politistasjon som er i en fredningsprosess hos Riksantikvaren. I mellomtiden går byggene tilsynelatende for lut og kaldt vann.

Publisert: 01.03.2022 kl 13:30

VÆKERØ: Søndag kveld gikk Eivind W. Robertsen i Bestum Vel forbi den gamle politistasjonen og så at den ene døren inn til hovedbyggetbygget var brutt opp.

Blir forbannet

- Jeg hadde ikke lyst til å gå inn i bygget i mørket for å se om det var noen der, men jeg varslet umiddelbart Securitas som har kontrollrunder på tomten. Jeg blir forbannet når det igjen er innbrudd i dette bygget. Vi har utallige ganger bedt Boligbygg om å sikre bygget bedre – et bygg som er svært utsatt om det for eksempel skulle oppstå brann. Vi har tidligere sett at det er tent på ved både i selve bygget og i kjelleren etter innbrudd.

Mandag formiddag var Akersposten på stedet og kunne konstatere at hengelås var erstattet med plaststrips i den oppbrutte døren, i tillegg til noen skruer som skrudde døren fast til karmen.

En forpliktelse

Robertsen er styremedlem i Bestum Vel, som blant annet forvalter Vækerøstuene som ligger på nabotomten. Riksantikvaren går inn for fredning av Vækerø politistasjon og Vækerøstuene samlet. Disse har også vært en del av Byantikvarens fredningsstrategi.

- Det ligger en forpliktelse i dette, at Oslo kommune gjennom forvalter Boligbygg sikrer bygget ordentlig frem til det blir tatt i bruk eller eventuelt nye eier er på plass. I mellomtiden står bygget og forfaller, som vi har gjort oppmerksom på utallige ganger uten å bli hørt.

Fortvilende

Vækerø politistasjon vil bli solgt, da Boligbygg har informert om at bygget ikke passer inn i deres portefølje. Kommunen har ikke lenger behov for bygget til boligformål. Det betyr at det vil komme en ny eier på plass på et eller annet tidspunkt.

- Vi har bedt om at lemmene kommer på plass igjen foran vinduene i 1. etasje og at dørene sikres ordentlig. Lemmene forsvant da noen kunststudenter leide huset i fjor sommer. Siden har det igjen vært to innbrudd. Det er fortvilende, sier Robertsen, som igjen har henvendt seg til Boligbygg om det inntrufne.

Velforening, privatpersoner og et samlet bydelsutvalg i Bydel Ullern har i mange år bedt om at Oslo kommune må ta ansvar for bygget og at det blir åpnet for bruk av ulike organisasjoner i bydelen.

