– En trist dag for Vestre Aker

– Vi er partiet som heier på frivilligheten, og i sjela gjør vi det også i denne saken, sa Arbeiderpartiets Kafia Mohamud før hun var med og stemte nei til HTKs ønske om å bygge tennisanlegg på Bautatomten på Midtstuen.

Publisert: 19.11.2020 kl 11:26

MIDTSTUEN: Onsdag kveld ble Holmenkollen TKs mer enn 10 år lange drøm om å flytte tennisanlegget sitt til Bautatomten på Midtstuen nedstemt av bystyret, tre år etter at det – nesten - samme bystyret sa ja til planene med overveldende flertall.

Argumentene fra Høyre, Venstre, Frp, KrF og én uavhengig representant ble slått ned av byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV.

– I strid med kommuneplan

– Av og til er det ikke en skam å snu, sa nestleder i byutviklingsutvalget, Eivind Trædal (MDG), og pekte på at vedtaket for tre år siden var i strid med kommuneplanen som bystyret hadde vedtatt.

– Byens vassdrag skal sikres som blågrønne korridorer som binder byen og bydelene sammen fra marka til fjorden. Styggedalsbekken er jo også en del av et vernet vassdrag, sa Trædal.



Han kommenterte også forslaget som har kommet om å gi Himstadjordet på Bogstad som erstatningsareal for de fem målene på Bautatomten.

– Forslaget om å bruke Himstadjordet som erstatningsareal er lite gjennomtenkt. (…). Det igger 3,3 kilometer unna og innenfor markagrensa. Områder i marka kan ikke brukes som erstatning for å bygge ned grøntområder innenfor bygrensa. Himstadjordet har ikke de riktige kvalitetene og kan ikke sammenliknes med området som her diskuteres, sa Trædal.

– Beklager

MDG er partiet som har frontet snuoperasjonen i saken, som altså inntil på sensommeren i år har fått bred politisk støtte fra alle partier i bystyret, unntatt Rødt.

Det var i forkant av bystyrets møte onsdag knyttet spenning til hva representantene fra byrådets største parti, Arbeiderpartiet, ville si, og om noen herfra ville stemme for HTKs planer.



Kafia Mohamud fra Hovseter sitter både i bydelsutvalget i Vestre Aker og i bystyrets byutviklingskomité for Arbeiderpartiet. Hun har fulgt saken i mange år, og hun startet sitt innlegg med å beklage.

– Jeg vil beklage til min bydel, Vestre Aker. Jeg vil beklage til Holmenkollen Tennisklubb og Slemdal, Vinderen, Holmen, Svendstuen, Ris, Midtstuen og Grindbakken skoler. Jeg vil beklage til bydelsutvalget jeg selv sitter i. Jeg vil beklage til de 4200 underskriftene. Men mest av alt vil jeg beklage til de over 100 barn og unge som står på venteliste.

Hun fortsatte: – Dessverre er dette en trist dag for Vestre Aker. Jeg kan ikke lyve og si noe annet enn det, sa Mohamud og fortsatte med å undstreke at hun representerer et parti som vanligvis er opptatt av frivillig innsats.



– Vi er partiet som heier på frivilligheten, og i sjela gjør vi det også i denne saken, sa hun.

Bystyrerepresentanten sa også at hun har forståelse for motargumentene i saken og snakket om at dette er en kamp mellom idrett og naturvern.

– For noen av oss, spesielt vi som har vært og sett hvordan området brukes, vet at idretten og folkehelsen veier tyngre i akkurat dette tilfellet og gir mer til befolkningen. Likevel har jeg forståelse for at MDG legger mer vekt på noen trær, sa hun.



– Holmenkollen Tennisklubb har strukket seg langt for å få oss til å gi dem muligheten til å tilby flere barn og unge en sport de er glad i. Til hvert motargument har de kommet med en løsning. Men tydeligvis har noen trær veid tyngst, sa hun.

– Dessverre er det slik at vi i Arbeiderpartiet ikke styrer byen alene. I et byråd må du gi og ta. Og dette ble et veldig motvillig «gi», sa hun og viste dermed tydelig til at her har hun – og kanskje flere av Arbeiderpartiets representanter – har «gitt» denne til MDG.

Nedtstemt

Dermed hjalp det lite for HTK at flere av Høyres representanter minnet særlig Arbeiderpartiets representanter om at det var mulig å stemme imot eget parti og byråd.

Under avstemmingen gikk alle representanter fra Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt inn for å stemme ned forslag om at HTK skal få bygge anlegg på Bautatomten.

Enstemmig om tilleggsforslag

I skuffelsen over at de ble nedstemt, ble det noe forvirring i sekundene etterpå, da et tilleggsforslag skulle behandles. Byrådspartiene hadde foreslått at de i stedet skal i samtaler med HTK om å se på mulige andre alternativer til tomt, og her gikk først den borgerlige siden imot forslaget, før leder av byutviklingsutvalget, Øystein R. Sundelin, tok ordet og sa at han var for dette forslaget.

Dermed ble det omstemming, og dette forslaget fikk full støtte fra hele bystyret.



Dermed fikk Holmenkollen Tennisklubb et plaster på såret, selv om byrådspartiene samtidig stemte ned høyresidens andre forslag, om å gi erstatningene for de millionene klubben har brukt på å jobbe frem planene i de årene de har hatt bred politisk støtte fra bystyret.