Det er lettere ekstatisk stemning hos Meny på CC Vest for tiden. Nylig fikk nemlig fiskeavdelingen inn en makrellstørje på 210 kg. – Ja, dette er veldig sjeldent, sier ferskvaresjef Emil Myrvang til Akersposten.

Publisert: 20.09.2021 kl 16:53

LILLEAKER: – Norske butikker tar ikke inn noe sånt. Vi måtte jo ha truck for å få heist den opp til oppskjæring, smiler han. Og prisen inn til Meny ? 31.000 kroner.

Makrellstørje er noe av det fineste man kan få på middagsbordet. Den er den største tunfiskarten av alle beinfisker, og fordi den er så ettertraktet har den også blitt hardt beskattet. Det er derfor et strengt kvoteregulert fiske – og følgelig heller ikke så lett å få tak i.

– Vi her på Meny er heldig som har så mange faglærte kokker, og for dem var det en stor opplevelse å få inn en makrellstørje på 210 kilo på disken klart for filetering. I tillegg har vi en kundegruppe som er veldig matinteressert, og som ikke er redd for å prøve noe nytt, sier Emil.

Makrellstørje kan bli over tre meter lang, men den vanlige lengden er rundt to meter. Den største som er tatt, skal være en på 679 kg og med en lengde på 384 cm. Makrellstørje er delt opp i flere gytebestander, blant annet er det minst én bestand som gyter i Middelhavet og en annen i Mexico-golfen. Enkeltindivider vandrer over hele Atlanterhavet fra Finnmark i nord til Sør-Afrika og Brasil. Den oppnår stor hastighet – og kalles gjerne havets Ferrari. Den må alltid være i bevegelse. Blir den sittende fast i et garn, vil den død. Denne evige bevegelsen gjør selvsagt sitt til at kjøttet blir så vvelsmakende og fast.

Et eksemplar på 210 kg har altså nådd fiskedisken på CC Vest. Den er definitivt død – men i følge ekspertene på Meny, svært levende på smak.