– En sommerjobb vil bety så mye for den enkelte

– Vil du være med å gi ungdommer en sommerjobb? spør bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Bydel Ullern, som appellerer til næringslivet. – Vil byrådet ha flere unge i arbeid i sommer, bevilg litt mer penger! sier han.

Publisert: 12.05.2021 kl 10:55

BYDEL ULLERN: – Vi har fått vel 300.000 kroner fra Oslo kommune, slik at unge mennesker kan få en sommerjobb, men det er som en dråpe i havet, sier er oppgitt bydelsleder. Han på sin side lover mye velferd tilbake for de pengene.

– Det er kun 42 ungdommer som får dette tilbudet.



– Hvor mange søkte?



– 283! Det må finnes noen arbeidsgivere i vår bydel som kan tenke seg å gi en eller flere ungdommer en sommerjobb.

Behovet for sommerjobb er stort.

– Jeg blir glad for hver eneste som kan tilby en sommerjobb. Vi trenger å få så mange som mulig ut i arbeidslivet i noen sommeruker.

Det er rundt 27.000 som er sysselsatt i bydelen. Pedersen ber om plass til noen flere ungdommer i sommer og sier at en kan ta kontakt med Bydel Ullern ved Sang Bui (epost: sang.bui@bun.oslo.kommune.no).



– Å gi unge mennesker en slik muligheter, vil være helt fantastisk, sier Pedersen, som har fulgt med på den senere tids offentlige debatt. Han vet av egen erfaring at en slik arbeidsmulighet vil komme god med.

Erfaring er gull verd

– Arbeidserfaring er gull verd.

I fjor fikk bydelen en tilleggsbevilgning fra kommunen til å få ungdom inn i en sommerjobb.

– Den bevilgningen kom altfor sent. Vi kunne ikke få til noe. Derfor må byrådet på banen allerede nå, slik at langt flere kan få jobb, sier Pedersen. Juni er den første sommermåneden.



Pandemien har skapt en vanskelig situasjon for næringsdrivende og på arbeidsmarkedet.

– Nå skal hjulene i gang igjen. Oslo er i ferd med å åpne opp etter en langvarig nedstenging. Jeg håper og tror at det vil åpne opp for muligheter for dem som trenger noen ukers sommerjobb, sier Pedersen. Noen av de 42 har fått sommerjobb i bydelen på ulike steder som blant annet i barnehager, omsorgsbolig og på Stoppestedet.

Sommerjobb på CV-en

– For mange er en sommerjobb inngangsporten til arbeidslivet. Etter endt utdanning, er det godt å ha med seg ulike arbeidserfaringer, sier Pedersen og legger til at all arbeidserfaring er god erfaring.

– Det er godt å kunne skrive en sommerjobb inn på CV-en. En får også mulighet til å få en arbeidsgiver som referanse, sier Carl Oscar Pedersen, som gjentar oppfordringen til både næringsliv og byrådet om å trå til og hjelpe flere til noen ukers sommerjobb.



– Det vil bety så mye for den enkelte!