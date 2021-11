Nå er det endelige utkastet for utbygging av Husebyplatået på Montebello klart.

Publisert: 12.11.2021 kl 12:05

MONTEBELLO: Det har ikke helt gått på skinner når det gjelder byggeplanene på Husebyplatået. Nå er planforslaget fra Husebyplatået AS, eid av JM Norge og Miliarium, endelig sendt Plan- og bygningseaten.

- Jeg vil si at dette planforslaget er en raffinering av de planene vi viste frem i juni 2020, hvor vi har vært tydeligere på blant annet utvikling av fellesområdene. Bygget som kalles Sibir, tror vi kan bli et viktig samlingssted for hele nærområdet. Her planlegger vi også et glasspåbygg for å gjøre det litt større. Dette er først og fremst tiltenkt nærmiljøtiltak og ikke til bare kommersiell bruk, sier daglig leder i Husebyplatået AS, Tom Bratlie.

AKTIVITETER: Sibir et tiltenkt å bli et aktivitetshus for nærmiljøet. Foto: Vidar Bakken

Større uteområder

Han viser til Plan- og bygningsetatens kommentarer til den tidligere planen og ulike innspill i medvirkningsprosessen, som har resultert i endringer.

- Vi har blant annet lyttet til ungdomsrådet i bydelen, som ville ha en akebakke på området. Det har vi nå mulighet for i det planlagte, åpne området nedenfor t-banelinjen. Vi har også lagt vekt på å gjøre uteområdene mellom husene større, med plass til blant annet ball-lek. Hvert delfelt får nå større uteområder. Samtidig vil vi få en grøntkorridor fra Mærradalen og gjennom hele området, understreker Bratlie, som også peker på viktigheten av at dette skal bli et trygt og bilfritt boområde.

- Biler skal ikke belaste området. Vi prioriterer gang- og sykkelveier. Parkering skjer i parkeringskjellere, med nedkjøring i utkantene av området. Varelevering er også lagt opp for å være minst mulig i veien for gående og syklende. Vi har lagt opp til en parkeringsnorm på 0,7. Dette er et prioritert stasjonsnært område, hvor transport i all hovedsak skal være banebasert.

Altfor høyt?

- De høyeste byggene blir på 11 og 10 etasjer. Flere har ment at dette er altfor høyt.

- Man skal vite at beboere i villaområdet nord for t-banelinjen, vil oppleve at de fem nederste etasjene nærmest ikke vil være synlige da disse ligger lavere enn t-banelinjen. Samtidig legger vi opp til gode siktlinjer mellom byggene. Byggene vil heller ikke i særlig grad påvirke fjernvirkningen. Byggene som er fra fire til 11 etasjer har fått ytterligere nedtrapping mot uteområdene. I de første planene var det snakk om opp mot 1200 boenheter på dette området. I 2017-2018 var det planer om 600-700 boliger. I dagens planforslag er dette redusert til 553 boenheter. Her har vi fulgt opp anbefalingene fra PBE, påpeker Bratlie.

- Det skal ikke bare bygges nytt. Byggene i Noreveien 24 og 26 er en viktig del av Oslos krafthistorie. Den skal vi ta vare på, hvor blant annet fasadene skal få tilbake sin fordums storhet, fortsetter han.

I DAG: Tom Bratlie står på "torget" og ser mot det som kan bli hovedinngangen til Rema 1000. Se illustrasjon under. Foto: Vidar Bakken

SLIK KAN DET BLI: Rema 1000 på plass i enden av torget. Illustrasjon: White Arkitekter

I tråd med kommuneplanen

- Er dette det endelige forslaget fra Husebyplatået AS?

- Ja, det er dette vi går for nå. Det er i tråd med kommuneplanen, med området som både er definert som prioritert stasjonsnært område og som utviklingsområde. I denne sammenheng har det også vært en bred medvirkningsprosess. I så måte har vi hatt en åpen dialog med alt fra bydelspolitikere, ungdomsråd og nabolag, sier Bratlie.

- Likevel er det motstand mot prosjektet fra det politiske miljøet og velforeningene i området, som ønsker seg en form for hageby med lavere utnyttelse?

- Vi kjenner selvsagt godt til de ulike synene på planen, men vi snakker også med mange som er positive til et nærmiljøtilbud med ny varehandel, kafé- og restaurantdrift, treningssenter, barnehage og flere andre servicetilbud. Dette skal jo også bli et tilbud til alle dem som bor utenfor selve Husebyplatået, ikke minst for barn og unge. Hva med å komme til Sibir og henge med venner, gjøre lekser eller andre aktiviteter? Utenfor er det lagt til rette for uorganiserte aktiviteter.

Vil ikke gjemme seg

- Hvis planforslaget blir vedtatt, når kan i beste fall dette bli innflyttingsklart?

- Dette er en komplisert tomt der vi blant annet må avvente planene for omlegging av høyspentnettet, den såkalte Nettplan Stor-Oslo. Der venter vi på at departementet bestemmer seg for endelig løsning. Vi støtter alternativet med tunnel, men uansett om det blir tunnel eller luftledninger skal anlegget fjernes fra vår eiendom. Og om når vil planene bli realisert? Det er for tidlig å si. Plan- og bygningsetaten jobber etter en fremdriftsplan der planen skal oversendes til rådhuset neste høst. Selve byggestarten vil være avhengig av behandlingstiden i Oslo kommune og arbeidet med å fjerne høyspentanlegget.

MYE GJENSTÅR: Tom Bratlie kan lite gjøre med tomten før Statnetts anlegg blir fjernet. Foto: Vidar Bakken

- Nå starter den offentlige debatten rundt det nye planforslaget. Hva forventer du av reaksjoner?

- Det kommer til å være forskjellige syn på dette. Det er en debatt vi som utviklere naturligvis skal stå i. Men vi er trygge på at den planen vi nå har utarbeidet vil skape mange nye gode boliger samtidig som nærmiljøet får et handels- og servicetilbud innenfor gang- og sykkelavstand. Vi kommer ikke til å gjemme oss, men være åpne og tilgjengelige for alle, avslutter Bratlie.

