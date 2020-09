– En opplevelse for livet å spille i utlandet

Etter at hun ble satt ut av spill med en aneurisme i hjernen i fjor sommer, har Vårin Ness (25) nå byttet ut italienske Empoli og Serie A med Røa Dynamite og Toppserien.

RØA: – Jeg føler at det er riktig å komme hjem nå, for jeg skal ta litt mer utdanning, og jeg har lyst til å bli ferdig med det. Da føler jeg at Oslo og Røa er det rette stedet, sier Ness.

Hun har vært en av Norges minst profilerte utenlandsproffer, men spilt fotball i både USA og Italia de siste årene.

– Jeg har gått en annen vei til toppfotballen, og jeg har alltid spilt fotball for å ha det kjekt. Jeg har ikke tenkt at jeg må spille i Toppserien, men at jeg skal ha det kjekt med fotballen, og oppleve mye. Og da havnet jeg i Italia til slutt, og det var en opplevelse for livet å få spille i utlandet og bare fokusere på fotballen uten å ha andre bekymringer som skole og utdanning i tillegg, sier Ness.

Siden hun dro fra Kaupanger i 1. divisjon til college-fotball i USA i 2015 får hun endelig sin debut i Toppserien i Norge.



– Når jeg har fått debuten i toppserien i Italia, så må jeg få gjøre det i Norge og, tenker jeg. Jeg kan ikke gi meg med 1. divisjon i Norge, så det er på tide å se om jeg har noe i Toppserien å gjøre, og tiden får vise om jeg kan bidra positivt, sier hun og smiler.

Ble operert for aneurisme

Etter tre år med college-fotball, scoringer og seriemesterskap i USA, fikk jenta fra Sogndal muligheten for Empoli i Serie B i Italia.

Det ble en liten overgang, mener hun.

– I USA er det mye fysisk og det er mye løping og styrketrening, de satser på vinne kamper via å løpe det andre laget i senk, mens i Italia er det motsatt. Der er det fokus på det tekniske og ball i beina, så der merket jeg stor overgang. Jeg var mer sliten etter trening i USA, fordi de fokuserte på å løpe uten ball, mens i Italia er det med ball. Jeg trengte å bli bedre på det, så for min del gikk jeg fra å være i god form i USA og bli god teknisk i Italia, forteller Ness.

Opprykk til Serie A ble det også.

– Det var stas å bidra til at Empoli nå spiller i serie A. Det kommer jeg til å ha i minneboka for alltid, sier 25-åringen.

Så, hjemme på sommerferie i Norge hadde hun en sommerjobb om bord på en båt, gikk Sogndal-jenta i bakken, og på sykehuset ble det påvist aneurisme.



Det er utposning på blodårer i hjernen. Blodet samler seg i en pose som står ut fra blodåren og vokser til den sprekker. I så fall kan det i verste fall føre til hjerneblødning eller slag.

– Jeg var utrolig heldig at det ble oppdaget før det gikk helt galt og fikk operert, og i ettertid har jeg ikke slitt annet enn med litt hodepine. Jeg har hatt hell i uhell i den situasjonen ut fra det jeg hører om andre i den situasjonen som får slag eller hjerneblødning, så jeg har vært utrolig heldig, sier midtbanespilleren.

– Hvordan har du det i dag?



– Jeg har det helt topp. jeg sliter litt med hodepine, og hvis jeg har stor påkjenning på kroppen, så kan det resultere i at jeg har hodepine på kvelden. Men det er ikke noe som har gjort at jeg har lyst til å gi opp fotballen ennå. Det går egentlig ganske fint, sier Ness.

Fikk fem kamper i Serie A før korona

Selv om hun ble friskmeldt i Norge i begynnelsen av september fikk hun ikke trene med Emboli før i oktober i fjor.

Debuten i Serie A kom først i november mot Fiorentina, og hun fikk fem kamper før Korona gjorde at all idrett stoppet opp verden over.



– Vi hadde en god sesong med Empoli, vi var midt på tabellen og hadde noen gode kamper, så det var litt kjipt at det satte en stopper for oss, sier hun.

Nå skal hun hjelpe Røa, som har hatt en tung sesong og ligger sist, med å beholde plassen. Med Lyn, Kolbotn og Klepp godt innenfor rekkevidde er optimismen på plass.

– Jeg har troen på at Røa skal få nok poeng, det handler bare om å stå sammen i det og kjempe i hver kamp. For Røa har mer enn gode nok spillere til å klare å vinne enkeltkamper, mener hun.

– Hva kan du bidra med?



– Jeg håper at jeg kan bidra med ekstra trykk på trening og positivitet noe som er viktig når du ligger nederst og det stanger i mot. Og så håper jeg at jeg kan få noen innhopp hvor jeg kan bidra positivt og noe nytt på banen. Så får vi se om jeg har noe i Toppserien å gjøre, sier hun.

– Hva tenker du om fremtiden?



– Nå er jeg med Røa ut desember og fokuserer fullt og helt på det, og så får jeg evaluere i desember om jeg skal være med videre. Om de holder seg eller rykker ned, så er jeg giret på å ha en samtale med Røa, for jeg synes det er en fin klubb å komme til, og jeg føler meg godt tatt i mot, smiler Ness.

– Fantastisk å få inn friskt blod

Trener Geir Nordby er ikke i tvil om at signeringen av den tidligere Italia-proffen, i tillegg til unge Sara Bruvik (19) er viktig for Røa.

– Vi har jo hatt litt skavanker på stallen og troppen, så det å få inn friskt blod, er helt fantastisk. Vi er veldig glade for det, sier Nordby.

Vårin har fått en del erfaring, hva forventer du å få i henne?

Jeg forventer en 20-30 mål i løpet av de siste kampene og at vi blir ubeseiret ut sesongen. Det er det vi jobber for, sier en litt spøkefull Nordby, før han legger til litt mer alvorlig:

– Men vi er realister og allerede synes jeg hun har bidratt til mye positivitet i gruppa, og så synes jeg hun trenger å komme litt inn i hvordan vi har det sånn at hun blir en del av det. Men det er snakk om noen knapper og justeringer, så er det på plass, mener Røa-treneren.



Toppserien har nå landslagspause og neste lørdag venter Lillestrøm, før viktige kamper kommer på rekke og rad.

– Målet vårt med den pausen er å få justert oss enda litt mer med det vi ønsker å ha i forhold til rytme offensivt og defensivt. Og så er ambisjonen å ta en kamp av gangen hvor vi skal prøve å ta ut det lille ekstra som skal til i forhold til å score mål, ikke slippe inn mål, og få dratt i land et par tre-poengere, avslutter Geir Nordby.