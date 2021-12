Roseslottet tildeles i januar Sønsteby-prisen for 2022.

Publisert: 09.12.2021 kl 10:30

FROGNERSETEREN: Roseslottet er en stor kunstinstallasjon viet den andre verdenskrig, plassert utendørs på Oslos tak overfor Holmenkollen. Samtidig er det et enormt pedagogisk prosjekt som forteller historien om okkupasjonen av Norge, men like mye om de grunnleggende prinsippene for demokrati og humanisme som da ble satt ut av kraft.

Det skriver NTB i en pressemelding torsdag. Slik begrunnes det at Roseslottet får prisen:

Historien fortelles uten å demonisere eller glorifisere, men fortellingens røde tråd er individet og den enkeltes valg i historiens veikryss. Ideen er å levendegjøre historien gjennom personlige fortellinger festet til et stort antall lerreter av Vebjørn Sand, samt gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer i en spektakulær scenografi på Oslos tak, som han har skapt sammen med sin bror Eimund Sand.

Slik er Roseslottet blitt et storslått monument på lerret og i terreng over Den andre verdenskrig i alle dens avskygninger. Det er blitt en sansearena for inntrykk og læring i et helt unikt pedagogisk landskap. For mange av oss som vokste opp med foreldre og besteforeldre med okkupasjonsårene som sin mest livsformende opplevelse, stiger Roseslottet frem som et minnested av de sjeldne.

For dagens unge blir det en opplæringsarena i et sjeldent og gripende format. Roseslottet er ingen ensidig heltedyrkelse, men viser frem det alvorlige mangfold i hvordan vi som mennesker og nasjon forholdt oss til krig og okkupasjon.

Samlet er dette det mest originale og største pedagogiske enkeltprosjekt om Den andre verdenskrig og okkupasjonen av Norge vi har her i landet. Vi hører den historiske stemmen i duett med en sterk humanistisk røst som gjennomsyrer dette prosjektet.

Mangfoldigheten og spennvidden i fortellingen er stor. Det samme er de mange scenografiske grep som trollbinder den besøkende til fortellingen og fortellingens insisterende moral om å verne om demokratiet. Summen av dette er unikt både i norsk kunsthistorie og vår egen minnehistorie.

Fanatisk demokrat

Vinderen-mannen Gunnar Sønsteby var intenst opptatt av å formidle sine krigsopplevelser til nye generasjoner. Han så dette som sin viktigste innsats. Like opptatt var han av å forkynne demokratiets sak. Det er ikke uten grunn at han er kalt en "fanatisk demokrat". Både ideen bak og utførelsen av Roseslottet passer slik som hånd i hanske med det Gunnar Sønsteby så som sin livsoppgave. Også slik er det en verdig vinner av Sønsteby-prisen for 2021.

For sin legendariske innsats under den andre verdenskrig ble Gunnar Sønsteby landets høyest dekorerte borger. Med en ballast av dekorert mot og varm livsvilje viet han en stor del av sitt etterkrigs-liv til en utrettelig kamp for et levende demokrati og forståelsen av frihetens verdi. Ikke minst gjennom en aktiv tilstedeværelse i samfunnsdebatten, samt mer enn 1800 foredrag, minnet han oss alle på viktigheten av å engasjere seg til samfunnets beste. Hans store engasjement for medmennesker som hadde behov for hjelp, samt hans enestående vilje til aldri å gi opp kampen, lever videre som en inspirasjon til etterkrigstidens generasjoner.

For å hedre Gunnar Sønstebys livsgjerning, samt bidra til å videreføre hans viktige engasjement og budskap, ble et minnefond etablert i hans navn i 2013. Et av minnefondets oppgaver er å dele ut Gunnar Sønstebys Pris til:

«(…) den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

Prisen ble første gang delt ut i 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold. I 2016 gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig, og i 2017 ble prisen tildelt Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner for sin innsats for Norge. I 2018 mottok Elizabeth Hoff prisen for sin innsats for den nødstilte befolkningen i Syria. I 2019 ble prisen tildelt William Nygaard, og i 2020 gikk prisen til ildsjelen Kristian Bergsund. I 2021 var det landets Cyberforsvarere som mottok en fortjent hyllest.

Det synlige beviset på prisen er en statuett utført av Elena Engelsen Ung, etter originalen «Mannen med sykkelen» laget av Per Ung. Originalen står på Karl Johans gate i Oslo, på stedet hvor Gunnar Sønsteby befant seg da tyske soldater marsjerte forbi på ettermiddagen 9.april 1940.

Prisen overrekkes på Roseslottet, fredag 14. januar 2022, klokken 13.00.