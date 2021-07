– En milepæl er nådd

– Det totale antallet vaksinerte innbyggere i bydelen er 31 008 personer. Dette betyr at vi har nådd nok en milepæl med over 30.000 vaksinerte innbyggere over 18 år. Av disse har 15.566 fått første dose, mens 15.442 personer er fullvaksinert, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

Publisert: 01.07.2021 kl 09:16

BYDEL VESTRE AKER: – Dette utgjør 74 prosent av befolkningen i Vestre Aker over 18 år, som da enten er del- eller fullvaksinerte. De vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe en til 11, samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen, sier Thommessen.

Neste uke

Neste uke – uke 27 – mottar Oslo kommune cirka 47.000 doser koronavaksine.

– Bydelen har fått tildelt 2182 av disse dosene, samtlige er førstegangsdoser. Vi fortsetter å innkalle personer i prioriteringsgruppe 11 – det vil si folk i alderen 25 til 39 år. I bydelen er det 9800 innbyggere i denne aldersgruppen, sier Thommessen. Disse vil bli innkalt etter fallende alder - eldst til yngst - og samtlige vil få tilbud mellom uke 26 og 29.

– Vi oppfordrer alle i prioriteringsgruppe 11 om å logge seg inn på helsenorge.no og sjekke at kontaktinformasjonen som er registrert på deg er riktig! Du vil motta en SMS til oppgitt telefonnummer med link til helseboka for å booke time når det er din tur, sier Thommessen.



Dersom ingen av tidspunktene passer, kan en avvente å booke time.

– Vi vil da sende ut en ny SMS til deg innen kort tid når ytterligere datoer og tidspunkter er tilgjengeliggjort.

– Dersom du tilhører prioriteringsgruppe 10 – alder 18 til 24 år og alder 40 til 44 år – og ikke har fått innkalling til time ber vi deg kontakte vaksinesenteret på følgende epost: koronavaksine@bva.oslo.kommune.no



Bydel Ullern opplyser på sin Facebook-side at i uke 27 mottar bydelen 1338 doser – 540 doser Moderna- og 798 Pfizer-doser.

Ikke spam og ikke glemt

Når det er din tur til å få vaksine, vil du få en SMS av Helseboka.

– SMSen inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på. Dette er ikke spam! forsikrer Thommessen.

Lenken tar en til helseboka sine sider, hvor en velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og -dose 2. SMS-linken er kun gyldig i 24 timer. Her kan en lese mer om SMS-innkalling.

– Innbyggere som ikke booker time via lenken i helseboka blir ikke glemt! Dersom en ikke har åpnet linken eller fått booket time, vil vaksinesenteret forsøke å oppnå kontakt med deg på andre måter. Slik sørger vi for å nå både de digitale og ikke-digitale innbyggerne i Vestre Aker med vaksinetilbud, sier Thommessen. Har en problemer med å få booket time via lenken, kan en sende en epost til koronavaksine@bva.oslo.kommune.no

Ikke barnevogner

– Vi oppfordrer innstendig våre innbyggere om å møte alene til sin vaksinetime, slik at vi kan følge avstandsbestemmelser og ivareta godt smittevern på vaksinesenteret, sier Thommessen og legger til at det i den siste tiden har flere tatt med barn og barnevogner inn på vaksinesenteret. Dette skaper utfordringer for flyt og drift.

– Vennligst unngå dette så langt det lar seg gjøre.

Er du i karantene?

– Er du i karantene skal du ikke møte opp til din time ved vaksinesenteret! Blir du satt i karantene, ring vaksinesenteret i bydelen og informer om dette. Når du er kommet ut av karantene, ta kontakt med vaksinesenteret på nytt og de vil tilby et snarlig tidspunkt for vaksinering, sier Thommessen. Og legger til at har en hatt koronasmitte skal en ha en dose med vaksine, men den skal først settes tre måneder etter smittetilfellet.

– Det kan være en mottar SMS med mulighet for å booke time, men vi ber deg om å ikke bestille din time dersom det er gått under tre måneder siden en var smittet, sier Inger Thommessen.

Dånerommet

Det er kommet nyhetsoppslag om at det nesten daglig besvimer folk som har fått koronavaksine – yngre får oftere reaksjon enn eldre. For eksempel fra Drammenshallen rapporteres det om at besvimelse – eller nesten besvimelse – er noe de ser så godt som hver dag. Kanskje så mange som 10 eller 15 personer.

På vaksinestedet i Bydel Ullern, setter en seg til å vente på klarsignal om at en kan forlate stedet etter at en har fått vaksinen. Venterommet omtales som «dånerommet».

De yngste skiller seg ut

Nå vaksineres stadig flere yngre personer, og de får flere reaksjoner knyttet til besvimelser i forhold til eldre. Da en vaksinerte de over 75 år, var det aldri noen som svimte av i Drammenshallen. Årsaken kan være, at stressnivået hos de yngre er høyere i den spesielle situasjonen en massevaksinering er. Det har også kommet fram at yngre er mer nervøse for sprøyter enn eldre.

Skyhøy vaksinedekning

Over 90 prosent har takket ja til tilbudet om koronavaksine, noe som kan gi Norge verdens beste vaksinedekning.

Folkehelseinstituttets direktør – Camilla Stoltenberg – har uttrykt glede over at det er så mange som ønsker å vaksinere seg.

– Det er jo en veldig god nyhet for flokkimmuniteten i Norge, men det gjør jo at det tar lengre tid før vi kommer til en ny prioriteringsgruppe, sa Stoltenberg til NTB. Overfor nyhetsbyrået sa hun også at Norge kanskje har verdens beste vaksinedekning i de gruppene som er ferdigvaksinert, men understrekte at det er vanskelig å finne tall for å si det helt sikkert.

FHIs opprinnelige beregninger gikk ut på at 90 prosent ville takke ja, noe som regnes for å være skyhøyt i verdenssammenheng.

– Men vi ligger altså godt over det for alle gruppene som nå er ferdigvaksinert. For én av dem ligger vi helt oppe i 98 prosent, sa Stoltenberg. Den høyeste andelen finner en i alderen 75 til 84 år. Der har 98,3 prosent av mennene fått første vaksinedose. Når det gjelder kvinnene, så er det 97,2 prosent som er vaksinerte ifølge FHI.

Stoltenberg tror nordmenn har spesiell høy tillit til vaksinasjonsprogrammet.

Barn bør vaksineres

FHI bruker sommeren på å finne ut av om barn skal vaksineres. Men professor Anne Spurkland er ikke i tvil. Hun er ekspert på immunforsvaret og følger tett med på hva som er nytt på vaksinefronten.

– Barn bør vaksineres. Hvorfor skal barn gjennomgå den infeksjonen når vi har vaksine? Det er ikke sånn at det å ha infeksjoner, gjør deg friskere. Immunforsvaret trenger ikke infeksjoner, sier professor og forfatter Anne Spurkland til VG.

Hun mener at vaksinering av barn vil være bra for immuniteten i samfunnet, men også for barnet selv. Professoren trekker fram at rundt 1 av 3000 barn får sykdommen Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C) av covid-19.

– Barn blir mye mindre syke, men noen får den alvorlige betennelsestilstanden MIS-C i kjølvannet av infeksjonen. Hvorfor er foreløpig uklart, men det diskuteres om viruset har evne til å aktivere visse immunceller uten grunn. En annen mulighet er at viruset utnytter medfødte, men hittil ukjente hull i barnets immunforsvar.

Delta pluss i Danmark

Virusvarianten Delta pluss er påvist i Danmark, hos en passasjer i et fly fra Portugal. Det melder den danske avisa BT. Tilfellet ble påvist den 21. juni, men det var først i går at det ble konstatert at dem smittede hadde Delta pluss-varianten, opplyser danske Statens Serum Institut i en pressemelding. Ifølge instituttet er dette det første tilfellet av påvist Delta pluss-variant i Danmark. Passasjeren som ha fått påvist virusvarianten, samt alle andre i flyet, skal holdes i isolasjon. Virusvarianten er så langt ikke påvist hos noen andre passasjerer, opplyser instituttet.

Sprer seg enklere

Deltavarianten av coronaviruset var tidligere kjent som den indiske mutantvarianten, og er mer smittsom enn de andre virusvariantene. Nå har mutantviruset videreutviklet seg, og den nye varianten blir kalt «Delta pluss».