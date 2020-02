«En mer aldersvennlig frivillighet»

Seniorer er aktive frivillige, men mange flere har lyst til å delta enn de som gjør det i dag. 23.000 personer over 55 år i Oslo sier at de kan tenke seg å bidra, men vet ikke hvor de skal starte.

Publisert: 27.02.2020 kl 09:20

Jeg besøkte nylig Skøyen kirke da eldre frivillige, beboere på sykehjem og 20 barn fra Sollerud barnehage møttes for å spise pizza og kose seg sammen. Det var tydelig at både unge og gamle satte pris på selskapet, og herlige spørsmål og kommentarer fra ivrige 5-åringer var mange.



Ullern viser vei

I denne faste lunsjen jobber Kirkens bymisjon i Bydel Ullern spesielt med å kontakte mulige frivillige med lang livserfaring, men som likevel ikke er en del av frivilligheten.

Jeg mener prosjektet «Spis med meg», som involverer både Bydel Ullern, Ullern videregående skole, Sollerud Barnehage, Skøyen Menighet og Ullern Frivilligsentral, er et godt eksempel på hvordan samarbeid på tvers av kommunen og frivilligheten inviterer til felles gode opplevelser og legger tilrette for å invitere flere inn i frivilligheten.

Opplever aldersdiskriminering

I en undersøkelse i organisasjonslivet sier 93 % at det ikke finnes hindringer mot å delta for folk over 62 år hos dem. Halvparten av organisasjonene forteller at de planlegger aktiviteter for å rekruttere flere seniorer.

Likevel forteller 30 % av seniorene som ikke er frivillige at de opplever manglende interesse for deres alder eller kompetanse i organisasjonene.

Hva hindrer deltakelse?

Trender i frivilligheten er at færre knytter seg til samme organisasjon over lengre tid, og flere forventer mer fleksibilitet og tilpasning til eget liv når de er frivillige.

I tillegg kan flere oppleve at helseproblemer og andre forpliktelser påvirker muligheten til å delta etter hvert som årene går. Hindringene er sammensatte og kan være både praktiske, emosjonelle og strukturelle.

Likevel kan mange av barriererene møtes med bedre tilrettelegging for å bidra til at flere blir inkludert og kan bruke sine krefter.

Seniorkraften

Seniorer forbindes med stabilitet, tillit og kompetanse i organisasjonslivet. Oslo Røde kors erfarer for eksempel at frivillige over 65 år er aktive over dobbelt så lenge som 18-25-åringer. Forskning viser at over 65 % av 60-79 åringer har vært frivillige det siste året.

I 2019 var det over 74.000 personer over 67 år i Oslo og fram mot 2040 er antallet forventet å stige til 120.000 personer. Vi må sørge for at alle som vil blir del av et givende miljø og kan ta i et tak der det trengs.

Skap en aldersvennlig frivillighet

Oslo kommune har startet en dugnad sammen med frivillighet, næringsliv og eldre selv, for å skape en aldersvennlig frivillighet med plass til alle. Sammen har vi sett på forskning og undersøkt hindringer og muligheter for å å inkludere enda flere seniorer. For å gjøre det enklere å jobbe systematisk lanserer vi prinsipper for en aldersvennlig frivillighet.

Frivillig innsats er bra for dem som deltar og helt nødvendig for samfunnet. Frivilligheten beriker livene til alle som har med frivilligheten å gjøre. På mange måter kan gevinsten ofte oppleves som større enn innsatsen. Både for de som gir og de som tar imot, eller gjør begge deler. Samtidig.

Oslo kommune er bevisst sin rolle som støttespiller og tilrettelegger for frivilligheten. Blant annet har Kirkens bymisjon i Bydel Ullern og 16 andre organisasjoner i Oslo fått tilsammen fått 750.000 kroner i tilskudd til å inkludere flere eldre frivillige i 2020.

Bli med på dugnaden for en aldersvennlig frivillighet og si «velkommen inn»!

Rina Mariann Hansen

frivillighetsbyråd

Fakta 6 prinsipper for aldersvennlig frivillighet

Skap fleksibilitet og gjør tilpasninger

Gi god oppfølging og aktiv støtte

Tilrettelegg for fellesskap og nettverk

Verdsett og anerkjenn innsatsen

Gjør oppgavene meningsfulle og involver

Bygg på styrkene og gi utfordringer Prinsipper for en aldersvennlig frivillighet lanseres i samarbeid med So central på Sentralen i Oslo 27. 02. Kl. 9 Prinsippenen er utgitt av Oslo kommune, Frivillighet Norge og Aldersvennlig Norge. De er utviklet i samarbeid med DNT Oslo og Omegn, Det sentrale eldreråd, Den norske kirke i Groruddalen prosti, Oslo Idrettskrets, Oslo Røde Kors, Pensjonistforbundet Oslo, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Arena Oslo, SoCentral, Bydelsmødre, Oslo MET, Miniøya og Oslo kommune.

