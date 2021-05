«En hedersmann har gått bort»

Den 20.5. fikk vi beskjeden om at Øivind Rødevand hadde gått bort dagen før.

Publisert: 31.05.2021 kl 13:48

Selv om han var 97 og et halv år, var dødsfallet likevel helt uventet. Han var «frisk og rask» og kjørte bil og var fortsatt aktiv. Den største plagen var trolig at han etter hvert hørte dårlig. Etter et par dagers akutt sykdom mistet vi 19. mai en stor personlighet.



Jeg hadde gleden av å kjenne Øivind i 25 år, og vi hadde et fantastisk godt samarbeid. Øivind etterlater seg et stort tomrom. Sammen lagde vi tidsskriftet «Langt vest i Aker», og han var en redaktør som skrev artikler og fant nytt stoff til det siste. Han var aktiv på internett og fulgte med «ørneblikk» med på sider som «Wikipedia», «Ullern i bilder» og «Lilleaker Forum». Her kunne han finne ideer og hele artikler til «Langt vest i Aker». Øivind og jeg har hatt en helt enorm produksjon av lokalhistoriske bøker og tidsskrifter. Sammen ga vi ut 22 bøker og 75 utgaver av tidsskriftet. Dette utgjorde til sammen mer enn 8700 sider. Begge to har lagt ned flere årsverk i denne produksjonen.

Øivind hadde en stor kontaktflate. Gjennom store deler av sitt voksne liv bodde han i Veslekroken, en liten blindvei rett ved Radiumhospitalet. Gjennom sitt mangeårige virke som lektor på Ullern skole, ble han kjent med mange, både kolleger og elever. Han var en populær lærer, som også beholdt kontakten med mange av sine tidligere elever. Han var kunnskapsrik, hyggelig og morsom.

Øivind Rødevand ble født den 5. oktober 1923 i Røyken. Foreldre var Henriette Wilhelmine (Mimi) Rødevand og lærer Olaf Rødevand fra Sørkedalen. Familien flyttet til Lilleaker da Øivind var omtrent to år. Da han var omtrent åtte flyttet han til buddhistmisjonens gård i Elisenbergveien, da han var 11 til Uranienborgveien og deretter til mormorens hus på Berg.

På skolen var yndlingsfaget geografi. Øivind var også svært glad i sang. Han spilte fotball i Ullevål idrettslag, som var blant Akers beste guttelag. Han var med både på slalåm- og hopprenn, men det han holdt lengst på med, var konkurranser i orientering og friidrett. Men tennis og skigåing la han ikke «på hylla» før han var langt oppi 90-årene.

Øivind ble speider og senere speiderleder i Berg-speiderne. I speiderbevegelsen fikk han mange fine opplevelser, møter, turer og leirer i innland og utland, ikke minst Fredsjamboreen i Frankrike i 1946. Etter okkupasjonstiden var han aktiv med en speiderspalte i Akersposten og på Speidernes pressekontor.

Han hadde ambisjoner om å bli lektor, og søkte på latinlinjen på Berg skole. Fordi det bare var to søkere på Berg, ble det Oslo Katedralskole.

Som student begynte han å arbeide i Vestre Aker blad, som gikk inn i Akersposten i 1945. Han skrev lokalstoff fra Vestre Aker. Studiestedet ble Universitetet i Oslo, og i 1949 ble han cand. philol. Da hadde han allerede vikariert mye i skolen. Geografi var hovedfaget.

Senere ble han dr. Philos. med avhandlingen «Nordmenn på flyttefot, studier over den geografiske mobilitet i Norge i vårt hundreår».

Han arbeidet med flyttestatistikk ved Statistisk Sentralbyrå (1,5 år) før han begynte i J. W. Cappelens forlag med et nytt verk om Norge. Den første faste skolejobben var i Kristiansand. Deretter ble det latinskolen i Drammen i fire år. Hans siste skolejobb var på Ullern gymnas/videregående. Her var han i 37 år, og han ga seg ikke før han fylte 70 år.

Han hadde deltidsstilling ved Geografisk Institutt på Universitet og Pedagogisk Seminar som foreleser i geografi fagmetodikk, de siste årene med halv tids stilling på Universitetet på Blindern og halv tid på Ullern. En kjær oppgave som ansatt ved Pedagogisk seminar var besøk ved skoler i by og bygd for å veilede kandidater og godkjenne dem til stillinger som adjunkter eller lektorer.

Øivind var en typisk «foreningsmann» som hadde viktige verv i flere foreninger. Han var sekretær og senere formann for en komité for Foreningen Norden, som skulle granske og rette geografibøkene i de nordiske land. Senere ble det styreverv og lederansvar i Foreningen Norden i Oslo i flere år.

Han var formann i Norsk Geografisk Selskab, som hadde sine arrangementer i Universitetets aula, ofte med kongelige til stede. Der ønsket han blant annet Thor Heyerdahl velkommen hjem etter sin ferd med Ra. Han presenterte også de første månefarerne for en fullsatt aula. Det ble mange møter og ekskursjoner i Geografisk Selskab. Øivind med familie sto for flere ganger for arrangementer på Fridtjof Nansens hjem Polhøgda.

Han produserte i samarbeid med andre en rekke lærebøker i geografi, en bok for hvert skoleår, utgitt på Gyldendals forlag. Han tok med familien på en rekke bilturer rundt i Europa for å oppleve nye steder. Han og Torunn fortsatte med Europa-bilturer flere ganger i året frem til han var 91 år.

Han var leder i Ullern gårds venneforening, men etter at Ullern gård brant i 1988, var det mindre vits i å ha en venneforening. Øivind gikk derfor inn for å gjøre om venneforeningen til et historielag. Den 14.3.1994 ble Ullern Historielag stiftet, og Øivind ble den første lederen, et verv han hadde i hele 25 år. Ullern Historielag kom snart i gang med gi ut bøker og tidsskrifter. Den første årboken kom ut i 1995, og i 1997 kom den første utgaven av tidsskriftet Langt vest i Aker og i år kom utgave nr. 75. Det ble gitt ut årbøker hvert annet år. Bortsett fra den første årboken, var det Øivind og jeg som sto for all produksjon. Han fikk Kongens fortjenestemedalje etter forslag fra andre i historielaget.

Øivind giftet seg med Torunn i 1956, som også var lærer. I løpet av nesten 65 års lykkelig samliv fikk de tre barn, åtte barnebarn og åtte oldebarn.

Han skapte gjerne sang og lek der han var, både på jobb og i privatlivet. Om sommeren var han alltid på sin barndoms feriested, Holsåsen.

Det er fryktelig trist at han har gått bort. Vi hadde fortsatt mye ugjort.

Nils Carl Aspenberg

Nestleder, Ullern, Røa og Bygdøy Historielag