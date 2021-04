Tiltaksplanen for Oslofjorden åpner for å tenke nytt, mener stortingsrepresentant og tidligere klima og miljøminister Ola Elvestuen (V). I lys av denne, mener han også at byrådets forslag om å bygge ned strandsonen i Bestumkilen er svært uheldig.

Publisert: 07.04.2021 kl 13:00

OSLO: I mars kom «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» fra Klima- og miljøverndepartementet. Denne peker fremover med ulike tiltak som må settes i verk for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Sterkt forurenset

Ola Elvestuen tok initiativet til forslaget om å utarbeide en tiltaksplan for Oslofjorden, da han satt som leder av Stortingets energi og miljøkomite, før han så ble klima og miljøminister i 2018.

- Dette er en viktig plan for Oslofjorden, som er under sterkt press på mange måter med sine 1,6 millioner mennesker rundt fjorden. Hensikten med denne planen er at Oslofjorden skal få god miljøtilstand og være attraktiv for friluftslivet også i fremtiden. Da må det flere tiltak til. Vi ser for eksempel at dyrelivet i og ved fjorden er skadelidende og at fjorden flere steder er sterkt forurenset, ikke minst i den indre del av fjorden, sier Elvestuen.

Restaurering av naturen

Han påpeker at selv om dette er en statlig plan, så kreves det et tett samarbeid mellom stat og de ulike kommunene rundt Oslofjorden og det må følge statlige ressurser med.

- Ett av tiltaksområdene det legges vekt på er restaurering av naturen. Vi er også inne i FNs tiår for restaurering av økosystemer. Dette er en håndsrekning til byrådet I Oslo, som skal legge frem det endelige forslaget til Områderegulering Skøyen. Så langt har byrådet gått inn for utfylling og utbygging av båtopplagstomten i Bestumkilen, mens befolkningen og bydelsutvalget i bydelen ønsker seg et parkområde til glede for Oslos beboere, sier Elvestuen og fortsetter

- Venstre har også foreslått restaurering av naturen ved Hoffselvas utløp. Det innebærer blant annet at å gi Hoffselva større plass, samtidig som man reetablerer et naturområde med Hoffselva ut i et nytt våtmarksområde. Det vil skape et helt nytt og annet liv rundt utløpet av elven. Dette vil være et tiltak i overensstemmelse med tiltaksplanen for Oslofjorden. Jeg forventer at byrådet med en byutviklingsbyråd fra MDG vil se på utbygging i Bestumkilen med nye øyne, sier Elevstuen.

Les også: Bestumkilen: Vil ha våtmarksområdet tilbake

Større kontroll

Han viser til at dyrelivet i Frognerkilen og Bestumkilen er i sterk nedgang og at flere tiltak må til, samtidig som allmennheten får bedre tilgang til fjorden.

- Vi må få større kontroll på utslippene i fjorden, om det er fra kommunale eller private avløp. Det samme gjelder avrenning fra jordbruk. Vi må også få bukt med marin forsøpling, hvor blant annet miljøgifter knyttet til plastforurensing blir spredd over store avstander. Mikroplast er allerede et stort problem. Vi må også ivareta og forbedre tilgjengelige friluftslivsområder, samtidig som allmennheten får større tilgang til strandsonen, som bygges ned bit for bit. Som sagt er nedbygging av strandsonen noe dagens byråd ikke bør være deltaker i.

Les også: Provosert av at to viktige elementer kan gå tapt

Elvestuen ber leserne om å sette seg inn i tiltaksplanen og bidra til det store arbeidet som skal til for å sikre fjordens fremtid for kommende generasjoner. Planen kan du lese ved å følge denne linken.

Følg Akersposten på Facebook