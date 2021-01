"Det er å håpe at telefonen vil bli hyppig brukt i ukene framover, slik at ensomhet ikke vil virke for overveldede", skriver Bjørg Duve.

Publisert: 04.01.2021 kl 10:50

– Det sosiale livet må settes på vent i de kommende to ukene, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen 3. januar. Hun presenterte en rekke tiltak fordi utviklingen går i gal retning. Tiltakene skal vare fra 4. til 18. januar. Budskapet er krystallklart - vi må holde ut litt til. Samtidig understreket hun at forutsetningen for at vi skal lykkes, er at alle bidrar. Statsministeren uttrykte håp om at dette var tilstrekkelig - men det vet vi ikke.

Folkehelseinstituttet (FHI) foreslo enda strengere tiltak – nemlig full nedstenging. Regjeringen har ikke fulgt dette rådet. FHI-sjefen – Camilla Stoltenberg – frykter at en ny smittebølge er i anmarsj.

Mange skålte nok for et nytt og bedre år på nyttårsaften. Viruset fikk noen gode dager for spredning i denne mørke årstiden med hyggelig samvær. Ikke få håpet at vi gikk en lysere tid i møte – også på smittefronten. Så er ikke tilfelle. Det mye omtalte R-tallet – smittetallet – er nå oppe i 1,3. Det må komme under 1.

De nye tiltakene vil komme til å ramme de som bor alene meget hardt. Helseminister Bent Høie uttrykte engstelse for dette. Har kom med forslag om hvordan enslige kan ha kontakt med andre. Det han ikke har tatt inn over seg, er at hvis en er alene skal det mye til at en tar kontakt med andre. Dette fordi en da tar opp plassen i en familie eller gruppe som må ha plass til sine nærmeste.

En god del vil i tiden framover kun ha TV-mennesker i stuen. Det er ikke så lett å snakke med dem, så det er å håpe at telefonen vil bli hyppig brukt i ukene framover, slik at ensomhet ikke vil virke for overveldede. Ingen besøk er tøffe krav fordi det å omgås og samhandle med andre mennesker, for svært mange er meningen med livet.

Koronaen ble kåret til årets ord i 2020 av Språkrådet. Virusets erobring av verden satte nesten alt annet i skyggen. Men det skjedde mer i det mest ensomme året enn det å holde avstand og vaske hender. Pandemien viste oss at medisinske forskning og utvikling kan gå i rykende fart – vaksinen er allerede på plass. De første er allerede vaksinert, og arbeidet fortsetter.

Da pandemien brøt ut, kunne vi alle glede oss over at naboer og fremmede hjalp hverandre. Engasjementet har ikke stoppet der. Det viser seg at vi i denne perioden også er blitt mer politisk aktive enn på lenge. Eldre personer skriver stadig flere politiske innlegg på nett, og den yngre garde går oftere i demonstrasjoner.

Dette er en spennende utvikling siden vi i år skal legge veien om stemmeurnene. Vi skal velge nye stortingsrepresentanter mandag 13. september.

Bjørg Duve

journalist

