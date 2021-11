– Schlager & Kanari inntar kirkerommet fredag 26. november. Da er det julekonsert i Ullern kirke, sier Ingunn Kristensen, diakon i Ullern menighet. «Julefryd og julefred» heter konserten.

Publisert: 23.11.2021 kl 08:30

ULLERN: – Vi håper at riktig mange finner veien til denne konserten, fortsetter Kristensen, som kan fortelle at bak bandnavnet Schlager & Kanari finner vi artistene Eli M. Odland og Ingvild Storhaug.

Konserten, som begynner 14.30, er en del av den kulturelle spaserstokken, og dette er et samarbeid mellom menigheten og Bydel Ullern.

Korona-stopp i fjor

– Egentlig planla vi denne konserten til jul i fjor, men det endte med koronastopp, sier Mari Bilben, bydelskoordinator for aldersvennlig bydel. Det er første gang bydelen samarbeider med Ullern menighet om å gi innbyggerne en konsertopplevelse.

– Det er veldig bra at konserten kan gå av stabelen i år, sier Bilben. Begge er de sterkt opptatt av at folk igjen får muligheten til å delta i arrangementer, som er med på å gi gode opplevelser. Epidemien har ført til at mange har isolert seg.

– Vi håper at savnet etter å delta og det å få oppleve noe sammen med andre, gjør at julesanger i slutten av måneden frister, sier de to. Bydelens to kulturambassadører, Marit Fabritius og Inger Bülow, er glade for å kunne samarbeide med menigheten om dette arrangementet.

– Mange vil forhåpentligvis få oppleve en julekonsert i Ullern kirke, som en fredfull stund i en hektisk juleforberedelsestid, sier Marit Fabritius. Det blir kjente og kjære toner – noen også mindre kjente – samt amerikanske juleschlagere fra 1940- og 50-tallet.

Rosa buss

– Hvis man opplever at det er vanskelig å komme til kirken, så kan man bestille Aldersvennlig transport, sier Bilben, populært kalt Rosa buss. Hun legger til at hvis det er noe folk lurer på med hensyn til hvordan en kan komme seg til konserten, så ta kontakt på e-post: mari.bilben@bun.oslo.kommune.no

– Trenger en følge til kirken, ta kontakt. Så ser vi hvordan det kan løses.

– Hvis en er avhengig av rullestol, hva da?

– Kirken er tilrettelagt også for rullestolbrukere, sier Kristensen og legger til at den Rosa bussen kan kjøre helt fram til døren.

Balsam for sjelen

Den kulturelle spaserstokken, i regi av Oslo kommune, skal bidra til profesjonell kunst- og kulturopplevelse for seniorer. Det tilrettelegges for ulike type tilbud og på forskjellige arenaer. Tilbudet er gratis for dem som oppsøker disse kulturtilbudene.

– Kultur gjør godt for både kropp og sjel, sier Mari Bilben og legger til at bydelen ønsker å legge til rette, slik at innbyggerne kan få tilbud og gode opplevelser på ulike arenaer. Denne gangen er det kirkerommet som skal fylles med musikk.

Sang og vibrafon har hovedrollene i en instrumentpark som for øvrig består av melodika, vaskebrett, autoharpe, trekkspill og diverse småperkusjon.

Musikk i kirkerommet

– Kirkerommet er et fint sted å besøke for å høre musikk, sier Ingunn Kristensen, som kan fortelle at de to musikerne har en felles lidenskap for besteforeldregenerasjonens popmusikk. Det kommer tydelig til uttrykk i dette programmet, som i stor utstrekning vil være preget av amerikanske juleschlagere fra 1940- og 50-tallet.

Det blir også juleperler fra både Norge og vårt naboland Sverige – som «Julekveld i skogen», «Tante Poses valg» og «O helga natt», som opprinnelig er en franskspråklig julesang fra 1800-tallet.