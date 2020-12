– Drømmen begynte å bli virkelighet med at jeg – ved en tilfeldighet, kom over noen spennende vesker og bager under et besøk i Frankrike, sier Christine Pedersen, som har åpnet butikk på Lilleaker.

Publisert: 04.12.2020 kl 08:19

LILLEAKER: Christine Pedersen har gitt Lilleaker en liten smak av Colombia. I Lilleakerveien 47, forøvrig en adresse med lange handelstradisjoner, har hun åpnet dørene for et annerledes og eksklusivt konsept basert på håndverk utført av urbefolkningen i Colombia.

Fascinerende, spennende, fargerikt og annerledes. Det er også Christines historie.

Christine er født og oppvekst på Lilleaker. Nå bor hun i Ørakerveien – et stenkast fra butikken.

– Ja, jeg føler meg virkelig hjemme på Lilleaker, sier Christine. – Jeg har gått på både Lilleaker, Øraker og Ullern skole. Å åpne min egen butikk her er egentlig en drøm jeg har hatt lenge.

Godt salg i garasjen

– Drømmen begynte å bli virkelighet med at jeg – ved en tilfeldighet, kom over noen spennende vesker og bager under et besøk i Frankrike. Jeg søkte på nettet, og fant «veien til Colombia». Kontakten var opprettet, men det skjedde lite til å begynne med. Men så plutselig fikk jeg en henvendelse som virket seriøs og skikkelig. Vedkommende var ikke så «pushy» som mange andre, og jeg fulgte opp ham.

– For å gjøre en lang historie kort: Plutselig sto jeg hjemme og solgte colombianske vesker og bager fra garasjen. Responsen var veldig god, og jeg skjønte at dette var den muligheten jeg hadde ventet på. Lokalet i Lilleakerveien var på det tidspunktet ikke ledig, men det var nettopp der jeg kunne tenkt meg å etablere meg. Så ble lokalet plutselig ledig. De forrige leietagerne fant seg et annet sted, og jeg fikk anledning til å overta deres leiekontrakt, sier Christine.

– Jeg må forresten fortelle historien om den første forsendelsen fra Colombia.



– Etter å ha ventet lenge og vel på forsendelsen fra sør-Amerika, fikk jeg plutselig en telefon fra politiet på Gardermoen. Der hadde de og tollerne fattet mistanke mot et parti varer fra Colombia. Det var da det virkelig gikk opp for meg hva slags rykte dette landet har rundt i verden.

– Jeg ble helt nummen. Var jeg blitt lurt? Var det narkotika i pakkene fra Colombia? Heldigvis gikk det bra – noe det har gjort hele veien siden, men det var en spennende start, smiler Christine.

Ekte håndverk

– Det du selger, er ekte håndverk?



– Ja, absolutt. Veskene er håndheklet og heter Wayuu. Det er en veske som er basert på lange håndverkstradisjoner som er ført videre gjennom generasjoner, og en viktig eksportartikkel for disse menneskene. Hver av disse veskene tar det fire uker å produsere. Produksjonen skjer hos indianerstammer langt inn i jungelen. Vi snakker om 15 timers kjøretur fra nærmeste by.

– Jeg designer mye selv, og tar utgangspunkt i deres mønster, og tilpasser farger og design som jeg tenker vil fungere godt i Skandinavia. Et fint samarbeide der vi sammen utvikler de beste løsningene og forsøker å være nyskapende og forandre oss med sesongene.



– Det er sirkulærøkonomi når det gjelder baggene slik at overskuddet går tilbake til Colombia, På den måten sørger vi for stabilitet og sikkerhet i forhold til inntekt. Fra tidligere kun å produsere i sommerhalvåret, har jeg nå produksjon hele året, som har bidratt positivt på deres økonomiske livssituasjon. De har nå midler til å utbedre vannledninger til brønnene, barna får nye skolesekker og så videre. De putter midlene der de har størst behov, sier Christine.

(Saken fortsetter under bildet.)



Lilleaker-kvinnen Christine Pedersens har utviklet et konsept man aldri har sett maken til her før. Et spennende streif av Colombia på Lilleaker. Foto: Reidar Martinsen

Vil utvide salget

Hun har også planer om å kunne selge inn til andre butikker her i Norge, og vil gjerne ha kontakt med andre som er interessert i å selge de flotte veskene.

– Desto mer vi produserer, jo flere muligheter åpner seg for de dyktige menneskene i Colombia som jeg samarbeider med.

Butikken som bærer navnet ATD Design (ATD står for attention to details), inneholder også smykker, bilder – og en systue, hvor en syerske driver med produksjon av klær, men også hvor man kan få sydd om brudekjoler til dåpskjoler og andre ting.



– Vi strikker også på bestilling. Vi designer genserne her og gir oppdrag til norske strikkere, sier Christine som oppmoder flere flinke strikke- og hekle mennesker til å ta kontakt dersom de ønsker oppdrag, sier hun og fortsetter: - Smykkene er fra norske smykkedesignere og kunsten på veggene er fra både lokale kunstnere som Erik Berglund og Vibeke Saastad og fotograf Anna Stokstad og internasjonale Stephanie Skabo, sier Christine Pedersen til slutt.

Men først og fremst er det et fremmedartet preg på butikken. Et pust fra de dype skoger i Colombia – nå på Lilleaker.

