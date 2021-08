Felix Nordby (18) fra Holmenkollen Tennisklubb tok hjem sin første kongepokal da han slo Herman Høyeraal (19) fra Ullern Tennisklubb i NM-finalen i Frognerparken lørdag.

Publisert: 15.08.2021 kl 00:25

FROGNERPARKEN: – Det var en deilig seier. Jeg vant jo innendørs, så det å klare å vinne her ute i dag var absolutt veldig gøy, sier Felix.

18-åringen hadde fire strake seiere før Ullern-gutten Herman Hagen Høyeraal sto på andre banehalvdel i finalen. De to kjenner hverandre godt etter hele 11 møter opp igjennom årene.

– Han var seedet én, og jeg var seedet som nummer tre, så han hadde favorittstemplet på seg i denne matchen. Men i dag var jeg bedre og dro det i land, sier Felix.

NM-gullet er ikke det første i samlingen siden han som tidligere nevnt fikk med seg et gull fra innendørs-NM og har flere gull som junior.

– Spesielt det gullet her ute henger høyest, for det er det som er det offisielle NM selv om det er NM inne og. Å vinne dette gullet er det største nasjonalt sett, sier Felix.



Vant første sett

Selv om Felix fikk en bra start på finalen med 6-3 i første sett, så ble NM-finalen til slutt en liten thriller som varte i en time og 40 minutter.

– Det var mye feil i starten fra begge to, men utover settet fikk jeg mer kontroll, sier Felix.

I det andre settet var det Ullern-spiller Herman som var best med 4-1 og brøt først, men Felix Nordby klarte å bryte tilbake.

– Jeg ledet 4-1 og burde tatt ledelsen, og så klarte jeg å slippe opp litt der og da kom jeg bakpå. Så jeg lot Felix styre ballene og da ble det ikke så veldig bra til slutt, sier Herman.



– Det virket som du hadde kontroll. Hva skjedde?



– Jeg hadde god kontroll der, men jeg har hatt en skade i armen ganske lenge, og så holder jeg litt igjen på serven og bommer. Og så var jeg litt for passiv, forklarer Herman før han måtte videre til live-intervju med Eurosport.

Felix Nordby gikk etter hvert opp til 5-4, før Høyeraal utlignet til 5-5, men Nordby klarte å beholde roen, og vant til slutt 7-5.

Skal studere i USA

Om en snau uke setter Felix seg på flyet til USA for å kombinere tennis og studier.

– Jeg drar i september til Northwestern College i Chicaco, så jeg skal ha fire år på college der, og det blir fire veldig spennende år. Det blir mye tennis og skole, så det blir en utfordring som jeg gleder meg til å ta, sier 18-åringen.



– Hva ligger bak den avgjørelsen?



– Jeg hadde som mål om å gå proff, og jeg har fortsatt det, men jeg tenker at siden det er et ekstremt bra opplegg der og en fantastisk skole ved siden av akademisk, så var det egentlig som å slå to fluer i én smekk for meg. Så det var absolutt det rette valget, avslutter Felix Nordby.

Heming beste klubb

Ellers ble Heming beste klubb i NM og vant med det den tradisjonsrike Dick Bjurstedts pokal.

Av lokale vinnere i de to NM-ukene i Frognerparken kan vi nevne at herredouble senior ble to spillere fra Oslo TK, Ole Tinius Stave Lepsøe og Nikolas Tvedt.



Hedda Gurholt (Heming) og Ine Soltveit Stange (Ullern) vant damedouble, og Ine vant også mixed double, sammen med Stabekks Casper Christensen.

NM-finalen i single for damer ble et oppgjør mellom Stavangers Dorthea Abigel Faa-Hviding og Furusets Astrid Vanja Brune Olsen. Førstnevnte tok kongepokalen. I dameklassen nådde Hemings Hedda Gurholt og Ullerns Ine Soltveit Stange hver sin semifinale.

Juniortitler til Oslo vest

I juniorklassene ble det også lokale vinnere i flere klasser. Ole Tinius Stave Lepsøe fra Oslo TK vant NM-tittel i single for gutter under 19 år. Hedda Gurholt (Heming) og Ine Soltveit Stange (Ullern) gjorde som i seniorklassen, da de vant double under 19 år.

Ullern-spillerne Fredrik Mossige Foss og Johanne Victoria Alveberg tok NM-tittelen i mixed double under 19 år.

Carina Syrtveit vant single for jenter under 16 år. Hun vant også double, sammen med Celin Myhre fra Nordstrand.

I gutter double under 16 år ble det seier til Holmenkollen-spilleren Laurits Theodor Even Stav Lepsøe, sammen med Sturle Hoff Skigelstrand fra Stavanger.

I mixed double under 16 år vant Heming-jenta Emilia Korseth, sammen med Andreas Ursin Nygaard fra Blommenholm og Sandvika TK.

I den yngste NM-klassen (14 år) vant Elisabeth Texnæs Braathen fra Holmenkollen jenter single. Hun vant også double, sammen med Stabekks Fredrikke Trollsås.

Fredrik Gustav Borch-Nielsen (Heming) og Johan Oscar Lien (Holmenkollen TK) gikk seirende ut av gutter double 14 år. Samme Fredrik vant også mixed double, her sammen med Fredrikke Trollsås fra Stabekk.