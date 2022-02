En av verdens ledende skihistorikere var fra Lilleaker

– Han var en utrolig engasjert mann, sier Åslaug Midtdal, daglig leder av Skimuseet. Hun snakket om Jakob Vaage, en av verdens ledende ski-historikere var fra Lilleaker.

Publisert: 01.02.2022 kl 08:52

LILLEAKER: – Vaage vokste opp på Lilleaker. Han ble lektor og underviste på Ullern videregående skole. Det er trolig mange som husker ham derfra, fortsetter Midtdal, som på sin side mest forbinder ham med skisporten og alt han gjorde for den. Onsdag 2. februar kan en høre henne fortelle om ham på Ullern kultursenteret.

– Han var bestyrer ved Skimuseet i en årrekke og gjorde en kjempeinnsats for utviklingen av blant annet slalåm og hopp. Han deltok ivrig i diskusjoner om hvordan en skulle videreutvikle idretten.

Samtidig var han lektor på Ullern videregående skole – som den gang han begynte der, het Ullern høyere skole. Senere ble det gymnas – nå heter det videregående skole.

– Engasjerte han seg i all slags skisport?

– Ja, men han hadde et særlig engasjement for hopp og slalåm.

– Drev han selv med sport?

– Ja, det gjorde han. I 1924 vant han klassen 18-20 år i hovedlandsrennet i hopp i Holmenkollen. Men han var også skiløper, friidrettsmann, orienteringsløper og han spilte håndball.

Skimuseet var på mange måter hjertebarnet. - Han var med på å utvikle museet i en viktig fase og var leder her når museet flyttet ned til Holmenkollbakken, sier Åslaug Midtdal.

OL i Garmisch-Partenkirchen

– I 1936 var han leder for de norske alpinistene under OL i Garmisch-Partenkirchen, forteller Midtdal. For det er først og fremst han innsats for idretten som er det viktigste. Det er på dette området han satte store spor etter seg.

– Han regnes som en av verdens ledende skihistorikere.

I arkivene på Skimuseet finner en mye om denne mannen, som la ned et enormt arbeide. Vaage var en av dem som fikk alpindisiplinen inn i faste former. Det skjedde ikke uten motstand. Han var både instruktør og formann i alpinkomiteen.

– Det er først og fremst som historiker, administrator og det å videreutvikle idretten, at han ruver, sier Midtdal. Hun kan fortelle at han allerede som 25-åring ble autorisert hoppdommer. Han har bedømt over 100 000 hopp.

Botanikk og skimuseet

Etter examen artium i 1924, studerte Vaage realfag ved Universitetet i Oslo. Hovedfaget var botanikk. Materialet til hovedfagsoppgaven ble samlet inn på Grønland. Han var ansatt på Ullern til han gikk av med pensjon i 1972.

Våge ble, sammen med mange hundre andre lærere, deportert til Kirkenes i 1942.

– Hans organisasjonstalent og mot gjorde at han ble valgt til tillitsmann blant de deponerte.

Etter krigen begynte Vaage sitt omfattende arbeid for skiforeningen.

– Det engasjementet hadde han også da han ble pensjonist.

Han var sekretær i årene fra 1945 til 1947 og han var bestyrer for museet i årene 1946 til 1984.

– Var skimuseet hjertebarnet hans?

– Det tror jeg på mange måter at det var, sier Midtdal. Han var med på å utvikle museet i en viktig fase og var leder her når museet flyttet ned til Holmenkollbakken. Først var museet på Frognerseteren. Nå ligger det trygt på Holmenkollen.

Bidro til samlingen

I alle år bidro han til samlingen.

– Han har bidratt enormt for utviklingen og han dokumenterte det han kjempet for gjennom bøker, artikler og foredrag, sier Åslaug Midtdal. Hun kan fortelle at han også var et bindeledd til skisportens ungdomsår i 1880-årene. Jakob Vaage bidro med stoff til de aller fleste av Skiforeningens årbøker etter krigen.