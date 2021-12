– Det er kjempestas å være i gang igjen, sier harpisten fra Lilleaker, Ellen Sejersted Bødtker. Lørdag og søndag inviterer hun både deg og flere musikalske venner til en helt spesiell førjulsopplevelse.

Publisert: 02.12.2021 kl 13:00

ULLERN/LILLEAKER: Hun er har reist landet og verden rundt med gullharpen sin i årevis – og høstet rungende applaus på store og små scener. Ellen Sejersted Bødtker både spiller vakker harpemusikk og lager egen musikk selv – hjemme i huset på Lilleaker.

Akersposten møtte henne sist vinter, da det meste var nedstengt på grunn av pandemien. Da hadde heltidsmusikeren og komponisten blitt tvunget til å ta en pause – og hun valgte å søke seg jobb på vaksinesenteret på Montebello i en periode.

– Men tidligere i høst måtte jeg gi meg på vaksinesenteret, for det kom inn så mange tilbud om å spille. I det siste har jeg hatt nesten daglige konserter. Jeg har vært i Trondheim og Bergen og mye rundt ellers i landet, sier hun.

– Det er helt utrolig, det er noe med det å møte publikum igjen og kjenne varmen. Den strømmer direkte til hjertet. Det er det som er livet mitt, sier Sejersted Bødtker.

– Da muligheten for å holde konserter ble revet bort, ble det veldig tomt, erkjenner hun.

Flere talenter med seg

Men denne høsten har altså vært annerledes. Igjen har folket fått oppleve sin favoritt-harpist, og nå er det igjen klart for en tradisjon hun startet for noen år siden. For femte gang inviterer hun til konserter i serien «Harpeklang i vinternatt», hvor hun har for vane å ta med seg ulike sangere og musikere – og naturligvis den velkjente gullharpen.

– Jeg har alltid som mål å ha med meg minst ett ungt, norsk talent. Denne gangen har jeg flere, sier hun.

Det ene talentet er Lydia Hoen Tjore, som er sopran og er født og oppvokst på Radøy utenfor Bergen.

– Lydia er fantastisk, og vi har oppdaget at vi har mye til felles. Vi har fått så mange spennende tilbud at vi faktisk har dannet en duo, som vi kaller The Golden Duo, sier harpisten.

Den andre unge og lovende hun har med seg, er Alexander Nissen Lenda, som er en av Sølvguttene. Sølvgutt har også hennes egen sønn, Johannes Sejersted Bødtker, vært. Han er også med når mor inviterer til konserter lørdag og søndag. Johannes utdanner seg for tiden til å bli operasanger.

– Ideen med «Harpeklang i Vinternatt» var at flere skulle bli kjent med harpen som soloinstrument. På konsertene blander jeg egen musikk fra mine cd’er med kjente og kjære sanger som passer til jul, sier hun.

Lørdag og søndag

Lørdag 4. desember kl. 18 er det konsert i Høvik kirke, og søndag 5. desember kl. 18 spiller hun på «hjemmebane» i Ullern kirke.

– Søndag blir det en ekstra, liten overraskelse, når Truls de Lange blir med på gitar og sang. Jeg elsker å bringe inn nye elementer, sier hun.

Og ikke nok med det: Frikk Heide-Steen og ungdomsgruppa fra Sølvguttene, «VoiceOver», er også med!

– Det er kjempestas å være i gang igjen, sier hun, og nå håper den verdenskjente harpisten og komponisten fra Lilleaker at folket er klare for litt harpeklang i vinternatt. Her finner ut mer og kan kjøpe billetter til konsertene i helgen.

Her inviterer Lydia og Ellen deg til konsert, med en liten musikalsk smakebit: