En del av en fullverdig skolehverdag er gym. For å ha gym trenger de plass til det. Det er massiv mangel på flerbrukshaller, gymsaler og svømmehaller i skolene på Oslo vest.

Publisert: 17.02.2022 kl 14:43

Fordeling av midler til skolene for å bidra til sosial utjevning står øverst på den nye skolebehovsplanen i Oslo, og er tuftet på at alle barn skal ha like muligheter. Dette er viktig og bra. Imidlertid er det ingen grunn til å drive skolene i Oslo vest på grensen til det uforsvarlige.

Mange av skolene i Oslo vest driftes under det absolutte bunnpunktet for tildelte midler.

Skjevfordelingen og prioriteringene fra skolebyråden påvirker også andre deler av skolehverdagen. Tilveksten av barn har vært stor de siste årene og det er plassmangel og behov for flere skoleplasser. Det er planlagt nye skoler, men det lenge til de vil avhjelpe situasjonen. Den nye skolen på Hoff/Skøyen, som var forsinket med 8 år i fjor, er nå estimert ferdig i 2028.

For å bøte på dette problemet, bestemte UDE (Utdanningsetaten) og skolebyrådet å bygge en midlertidig skole, en paviljong, midt i skolegården på Ris. Her skal det gå gjennomsnittlig 300 elever hvert år til den nye skolen er ferdig på Hoff/Skøyen i 2029. Ris skole var allerede full og gymkapasiteten sprengt før paviljongen kom, og nå vil det være 300 elever ekstra på skolen. 10 klassingene på Ris har ikke gym på skolen lengre, de går til Domus Athletica på Ullevaal. Elevene har sikkert ikke vondt av å gå, men 20 min hver vei kan bli lang for sårbare og utagerende elever.

Ved Ris Skole har kommunen en tomt som kan brukes til flerbrukshall. Det er tverrpolitisk enighet i bydel Vestre Aker om at det bør prioriteres en flerbrukshall på Ris Skole. Ris Vel, FAU på Ris Skole, FAU på Vinderen skole og Vestre Aker Bydelsutvalg har kommet med innspill om dette til den nye skolebehovsplanen, men der blir ikke dette behovet møtt. Bystyret og UDE prioriterer ikke nybygg til midlertidige skoler.

Det paradoksale er, at Ris skole (etablert i 1915) ikke kan få flerbrukshall fordi skolen nå ikke ansees som en permanent skole med paviljongskolen de må ha de nærmeste 8-10 årene. Hvis man ser på historien står ofte disse paviljongene også litt lenger enn først planlagt. Det kan bli lang midlertidighet på Ris. Oslo, og særlig Oslo vest, har mangel på svømmehaller, og barna får kanskje ikke den obligatoriske svømmeopplæringen. Opplæring av svømming vil derfor i noen tilfeller foregå i annen bydel eller ute ved et tjern.

Sosial utjevning og rettferdig fordeling handler om at alle elever skal ha en god skolehverdag med tilstrekkelige ressurser til å møte hvert enkelt barn på en fullverdig og trygg måte. Det er på tide at skolebyrådet åpner øynene og erkjenner at ikke alt er like greit på skolene i vest. Når skolene i vest drives på grensen til det uforsvarlige, må dette ryddes opp i! Ris skole er ikke fullverdig uten et tilstrekkelig lokale til kroppsøving eller flerbrukshall.

Barn på skolene i Oslo vest trenger gym, som alle andre barn.

Ella Anne Utigard

Leder FAU Ris Ungdomsskole