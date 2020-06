Eks-toppsyklist unngår helst å sykle på landevei i Oslo

Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad (43) er ikke overrasket over at det skjer ulykker og oppstår konflikter på Sørkedalsveien. Han mener det bør investeres i bred veiskulder – og det så fort som mulig.

Publisert: 26.06.2020 kl 13:00

SØRKEDALEN: – Interessen for friluftsliv, rulleski og sykling øker. Det er blitt til noe man ikke trodde skulle skje, med et press av folk og trafikk i Sørkedalen. Jo lengre man venter, jo verre blir det. Flere ulykker vil forekomme fordi veien kommer til å bli brukt stadig mer, sier Kaggestad.

For fire uker siden ble to syklister alvorlig skadet i en ulykke på Sørkedalsveien. Nå har politiet også økt sin tilstedeværelse på denne landeveien. Torsdag ettermiddag mistet både en bilist og en motorsyklist førerkortet etter å ha kjørt langt over fartsgrensen.



Akersposten skrev nylig at det har skjedd lite i fremdriften rundt planene for sykkelvei i Sørkedalen de siste par årene.

Unngår gjerne landeveien

Som Hovseter-beboer har Mads Kaggestad kort vei til Sørkedalen. Han har tidligere bodd mange år i utlandet, blant annet i Frankrike, der han syklet i flere år på topplaget Credit Agricole. Han har også syklet store ritt som Spania Rundt.

Kaggestad forteller at han sykler selv den ni kilometer lange strekningen mellom Bogstad Camping og Skansebakken, og han er klar i sin tale på at denne veien må det gjøres noe med. Han mener veien ikke har blitt høyt nok prioritert. Det har vært planer om å gjøre veien tryggere for myke trafikanter i mer enn et tiår, men foreløpig har det ikke skjedd noe.

Kaggestad sier at det i verste fall må settes begrensninger for inngangen til Sørkedalsveien, hvis det ikke skjer noe snart.



– Veien vil bli brukt stadig mer, og flere vil mosjonere. Det er et mål for helsa. Sånn det ser ut nå, er tilbudet begrenset. Det bør investeres for at det skal bli mer plass, rett og slett. Det er viktig, og ikke minst vil det være med på å stimulere til økt bruk av marka og Sørkedalen, sier Kaggestad.

Selv sier den erfarne landeveissyklisten at han gjerne unngår å sykle langs veiene i Oslo.



– Jeg sykler mest i marka, sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)



Foto: Kamilla Aabel

Veiskulder

Det har vært diskutert flere alternativer, både egen gang- og sykkelvei og utvidet veiskulder i Sørkedalen. Bredere veiskulder med merking som en sykkelvei er et mindre inngrep i naturen og den beste løsningen, mener Kaggestad. En egen gang- og sykkelvei er han mer skeptisk til.

– Med en veiskulder får bilene bedre plass og kommer forbi. Men derimot å lage egen gang. og sykkelvei tar mer plass og er mer omfattende, sier Kaggestad, som også regner med at de mest aktive syklistene neppe vil bruke denne, men sykle langs veien uansett.



Sørkedalen er et populært sted der folk drar for å koble av, bade, trene både alene og i større grupper. Dette er noe Kaggestad mener er en stor bidragsyter for folkehelsa, men som også har sine ulemper.

– Det å sykle alene er ikke noe problem, men når det blir mange på rulleski, sykkel og mosjonister med blandet erfaring og ferdighetsnivå, kan det bli velt og ulykker. Er man der med grupper, er det krevende. Selv om det er kjempegøy og fint, er det sårbart i forhold til ulykker. Veien er smal og kronglete, sier han.

– Fantastisk veistump

Avslutningsvis forteller den tidlige proffsyklisten at selv når han og sønnen skal bade på Bogstad, er ikke bilen et alternativ.

– Vi sykler selvfølgelig og tar det ansvaret! Det er en oase av folkeliv langs veien. Det er en fantastisk veistump som bringer folket rett ut på landet til landlige omgivelser med utrolige muligheter, rett og slett mekka for friluftsliv. Der både proffer og mosjonister ferdes.

LES OGSÅ:

Full stopp i Sørkedalen

– Økende konfliktnivå mellom bilister og syklister



Følg Akersposten på Facebook