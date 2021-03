I dag slukkes lysene for klima og natur.

Publisert: 27.03.2021 kl 18:55

OSLO: Klokken 20:30 i dag markeres Earth Hour verden over. Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, håper flest mulig slukker lysene sine i én time for å markere at vi står samlet i kampen mot klimaendringer og for en levende natur.

– Etter et år som 2020, er det enda tydeligere enn før at vi står midt i både en klimakrise og en naturkrise. Både ekstremvær, skogbranner og ikke minst koronapandemien har vist at vi mennesker har drevet rovdrift på naturen altfor lenge, og det haster å gjøre noe med det, sier Andaur foran det som er verdens største grasrotbevegelse for miljøet.

– Årets markering blir annerledes, men ikke mindre viktig. Faktisk tror jeg vi mer enn noen gang trenger den følelsen av fellesskap som Earth Hour gir, for å holde motet oppe og fortsette kampen for kloden vår.

En global bevegelse for natur og miljø

WWFs Earth Hour har spredd seg fra en enkel markering i Sydney i 2007 til en global bevegelse for natur og miljø. Denne fellesdugnaden er en symbolsk handling for å markere at verden står sammen mot klimaendringene og tapet av natur.

Earth Hour tar sikte på å engasjere enkeltmennesker, næringsliv og myndigheter over hele verden. Målet er å sikre oppmerksomhet om vår tids store utfordringer og at det haster å løse dem. Bevegelsen har vært avgjørende for å folkeliggjøre klimaengasjement over hele jorda.

Siden starten har en lang rekke verdenskjente landemerker sluttet opp om markeringen og gått i svart: Eiffeltårnet i Paris, Colosseum i Roma, pyramidene i Egypt, Slottet i Oslo, Akropolis i Athen, Victoria Harbour i Hong Kong, Brooklyn Bridge og Golden Gate Bridge i USA, Sydney Harbour Bridge i Australia, Taipei 101 i Taiwan og Freedom Monument i Latvia.

I 2020 ble Earth Hour markert i 190 land over hele verden. WWF har arrangert Earth Hour i Norge siden 2009.