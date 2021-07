– Vil du bestemme over eget liv? spør Bente Otto, avdelingsdirektør i Bydel Ullern. – Da må du ta aktiv del i hvordan det skal være. Du må selv styre alderdommen. Vi kan ikke gjøre det for deg, men vi kan bidra.

BYDEL ULLERN: Hverken garantier eller bruksanvisninger følger med det livet hver og en av oss skaper, men vi sitter selv i førersetet. Vi gjør våre valg. Sjef i eget liv, sa tidligere eldrebyråd Tone Tellevik Dahl. For selv å ha styringen, må en ta ansvar.

Har du styr på livet ditt? er et nærliggende spørsmål.

– Vi ønsker å legge til rette for at innbyggerne skal ha bedre mulighet til å kunne skaffe seg kunnskap om de tilbudene som finnes og som kan gjøre det slik at tilværelsen blir enklere, sier Otto, leder av avdelingen for helse og mestring.



– Det er viktig for alle å ha følelsen av å mestre sitt eget liv, sier Otto og legger til at det gjelder i alle aldre, ikke bare når en drar på årene.

SeniorEXPO på Skøyen

Tirsdag 14. september går SeniorEXPO av stabelen med leverandører som stiller ut og informerer om ulike tjenester, tekniske hjelpemidler og muligheter samt informasjon om kommunale tjenester og tilbud som en kan skaffe seg for å gjøre hverdagen enklere – og her kan det følge med en og annen bruksanvisning og opplysende ord med på kjøpet. Det legges også opp til aktuelle seminarer hvor en kan få med seg gode tips, råd og veiledning.

– Hvor skal dette holdes?



– På Basen på Harbitz Torg.

Det hele sparkes i gang klokken 13.00, og det er gratis inngang. Det er en egen utstilling med representanter til stede som kan snakke om tilbudene som er tilgjengelige.

Først ut med SeniorEXPO er Bydel Ullern. Trenger en å få en oppfriskning – noe mer en lurer på – kan en 30. september ta turen til Bydel Bjerke, til Østre Aker vei. Senere vil tilsvarende SeniorEXPO dukke opp i flere bydeler.



Bydel Vestre Aker skal også arrangere SeniorEXPO i løpet av høsten, hvor en blant annet vil invitere fastlegene til informasjonsforedrag.

Viktig å samarbeide

– Vi gjør dette i samarbeid med Tone Haraldsen, styreleder i foreningen Bo Hjemme Lenge, sier Otto og understreker viktigheten av at offentlige etater og private virksomheter samarbeider.

– Når det gjelder ansatte i bydelen, vil det også holdes orienteringer for dem denne dagen, sier Otto. Helsepersonellet i bydelen må hele tiden bli oppdatert med hensyn til hvilke løsninger som finnes på markedet og hvilke tjenester bydelen kan tilby og ikke.



– Ikke minst er det viktig at fastlegene er godt orientert om hva de kan spille på av tekniske løsninger og bydelens tjenestetilbud. På den måten vil de være godt rustet til å veilede sine pasienter.

Otto understreker at dette er helt nødvendig for å kunne gi innbyggerne gode liv i årene som kommer.

En eksplosjon av eldre

– Det vil bli langt flere som kommer til å bli godt voksne, og vi vet at flere enn i dag vil komme til å ha bruk for tjenester og hjelpemidler, sier Otto og opplyser at Bydel Ullern har mange innbyggere i de eldste aldersklassene

I likhet med andre OECD-land, vil Norge i årene framover få flere eldre og personer med sammensatte og kroniske sykdommer. Fra 2024 til 2028 vil dette øke. SeniorEXPO er del av arbeidet med å utvikle bydelen til å bli et godt sted å bli gammel.



– I framtiden vil både pasienter og pårørende stille høyere krav, sier Otto og legger til at hver og en må ta større ansvar selv og bli bedre til å ta i bruk produkter og tjenester, slik at en kan leve gode liv.

– Forhåpentligvis kan en bo hjemme livet ut, sier mestrings-sjefen. – I framtiden vil en ikke kunne få tjenester fra bydelen i samme omfanget som i dag.

Blant annet vil det bli kamp om fagfolk.

– Derfor må vi jobbe smartere og ta teknologien i bruk.

Kommunene står midt i en stor omstillingsprosess.

Duppeditter eller hverdagsteknologi

– Bydelen arbeider hele tiden for å gi den enkelte et godt nok tilbud, forsikrer Otto.

Godt nok er et relativt begrep. Kanskje det en finner på hyllene i butikkene av dagens teknologier, er akkurat det en trenger og ikke løsningen bydelen tilbyr. Viktigst for alle er opplevelsen av trygghet, mestring og aktivitet, og ikke hvor en får det fra. På SeniorEXPO vil en synliggjøre og vise fram hverdagsteknologi.



– Det skjer en rivende utvikling på området, og her må både innbyggere og fagfolk henge med i svingene, sier Otto og forteller at bydelen utstyrer mange hjem med teknologiske løsninger, som gjør at en trygt kan bo hjemme.

Annerledes boliger

Måten å tenke boliger på utvikler seg også. 21. april skrev Akersposten om hvordan en kan bo alene – men likevel sammen med andre.

– Det er spennende tanker, sier Otto, som hun tror vil lokke en god del mennesker til seg. Her ser en blant annet nye måter å lage generasjonsboliger på.

– Prosjektet har kule løsninger, sier Otto. Hun ser at boformene vi velger i framtiden kan være med på å skape trygghets- og mestringsfølelse - og samtidig fellesskap.



Utbyggerne hadde unge eller yngre mennesker i tankene, men så viste det seg at eldre mennesker viste interesse for bofellesskap, men samtidig ha sitt eget hjem.

Ut sammen med andre

Det er ikke bare teknologi som gjør livet godt å leve. Avdelingsdirektøren vil også ha de eldre ut og i aktivitet.

– Det er også med på å skape gode og innholdsrike dager, sier Otto og legger til at når en er blitt pensjonist, må en skape hverdagen sin selv.

– Det er helsebot å være sammen med andre mennesker, oppleve og dele noe med andre, sier Bente Otto og minner oss om at vi aldri må glemme hvilken livskvalitet samvær med andre er med på å gi unge som gamle.



Akersposten skrev nylig to artikler om hvordan de Rosa bussene er med på å gi eldre et bedre liv. Her er gammel teknologi – busser – tatt i bruk på nye måter. Bussen er blitt noe du kan ringe og bestille og bli fraktet fra dør til dør.

– Nesten for godt til å være sant



– Følelsen av å bestemme at du vil dra ut og hvor du vil dra er fantastisk



