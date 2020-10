«Du må lære å parkere stor bil»

Vært med på det selv? Å komme ut fra storsenteret og oppdage at det ikke er mulig å komme inn i egen bil fra førersiden, mens den andre bileieren har spandert på seg en meter på sin førerside.

Publisert: 14.10.2020 kl 12:30

Det er ingen stor sak, men utrolig irriterende. Grunnen til at jeg tar det opp, er at det er tredje gangen i løpet av relativt kort tid jeg har opplevd det samme. De to andre gangene hadde jeg god tid og var bare middels irritert. Denne gangen litt mindre tid og irritasjonsnivået var omvendt proposjonalt med tiden jeg hadde til rådighet.

Full fart ut av senteret med handleposer og bråstopp. Første vurdering var at det ikke var mulig å nå førersiden, da en større bil hadde parkert cirka 20 centimeter fra førersiden. Opp med mobiltelefonen for å dokumentere galskapen. En annen handlende som passerte, trøstet meg med at han hadde opplevd akkurat det samme. Takk.

Det var ikke tid til å vente på fører av den andre bilen, men heldigvis var det plass på passasjersiden. Satte bilen i gir for å kunne slippe å kravle over håndbrekket, men dermed begynte den rykkvis å gli bakover. På med håndbrekket igjen. 190 centimeter ålet seg gjennom med å tre bena ned i lommen på førersiden, før resten av kroppen i en roterende svingmanøver hvor jakka hektet seg fast i håndbrekket endelig kom på plass. Skitt! Passasjerdøren glemte jeg. Det var langt tilbake til håndtaket og en omvendt bevegelse frem og tilbake måtte til. Puh! Glad jeg ikke slet med stive ledd og fremdeles var i en alder at det gikk rimelig greit, men det kunne vært helt annerledes.

GOD PLASS: Fører har i hvert fall gitt seg selv relativt god plass til ut og innstigning. Foto: Vidar Bakken

Til dere som må bruke stor bil til senteret og har problemer med avstandsbedømmelse. Jeg vet at det kan være vanskelig å få lirket den på plass, men vær så snill og vis hensyn. Gå ut av bilen og vurder om bilen på andre siden har samme mulighet som deg til å stige inn og ut av bilen.

I dag kan du sjekke med bilnummeret om hvem som eier bilen. Tenkte jeg kanskje skulle si fra hvorfor og hvem som hadde satt lappen på bilens rute, «For en idiotparkering». Bilen sto på et leasingfirma, så det var det bare å glemme. Hvis du likevel leser dette beklager jeg språkbruken, men ikke handlingen. Husk at neste gang kan det være en eldre kvinne eller mann som blir satt i samme situasjon, mens du koser deg med handelsen.

Vidar Bakken

Redaksjonssjef Akersposten