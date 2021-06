– Du må finne opp dagen hver dag. Sånn er det jo bare når en er blitt pensjonist, sier Inger Bülow, Bydel Ullerns ferske kulturambassadør.

Publisert: 09.06.2021 kl 09:10

BYDEL ULLERN: I dag, onsdag, er hun på sitt første oppdrag som kulturambassadør. En tur til Roseslottet på Frognerseteren sammen med andre pensjonister.

– Det er viktig å komme seg ut, fortsetter Bülow og legger til at det gjelder for folk i alle aldre.

– Men jeg ser jo at det er tyngre for mange eldre, sier 73-åringen som nå begir seg ut på nye veier. Mange kjenner Inger Bülow fra andre sammenhenger. Ikke minst fordi hun legger ned et stort arbeide med å stelle både ute og inne på Ullern kultursenter.



– Jeg går nå fra å være gartner rundt Stoppestedet kulturhus til kulturambassadør for bydelen, sier Bülow og ler. Sammen med Marit Fabritius utgjør de to bydelens kulturambassadører.

Rosa buss til Roseslottet

– Vi skal til Roseslottet, fortsetter Fabritius. – Og vi skal reise med Rosa busser. Det er første gang vi skal forsøke å få til et kulturarrangement og bruke disse bussene som transportmiddel.

78-åringen er utrolig glad for at dørene så smått begynner å åpne seg slik at det igjen blir mulighet for kulturopplevelser.

– Koronaen har jo sultefôret oss når det gjelder kultur, fortsetter Fabritius.



Hovedstaden er i ferd med å gi innbyggerne større armslag – gi rom for flere opplevelser. Pandemien sørget for at mange nok opplevde seg selv som huleboere.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Mari Bilben, bydelskoordinator for aldersvennlig bydel i Bydel Ullern.

– Derfor har bydelen – sammen med våre to kulturambassadører – valgt å reise med en gruppe eldre til Roseslottet. Der vil vi blant annet får en innføring, sier Bilben og legger til at dagens tur er en prøve på hvordan Rosa busser kan spille på lag med dem over 67 år, slik at en kan skape gode hverdagsopplevelser.



– Som Inger Bülow sier, en må finne opp hverdagen – fylle den med gode møter. Gjerne sammen med noen, sier Bilben og legger til at bydelens kulturambassadører tidligere har arrangert tur både til Operaen og Bogstad gård. Det var før pandemien.

– Begge arrangementene var meget vellykkede, sier Bilben.

Inger Bülow, Bydel Ullerns nye kulturambassadør.

På kryss og tvers

– Nå når en kan kjøre på kryss og tvers i seks bydeler, åpner det seg så utrolig mange flere muligheter. Det er bare å være kreativ og forsyne seg med hensyn til å lage seg gode opplevelse, sier Mari Bilben og legger til at de seks bydelene er Alna, Bjerke, Sagene, Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern.

Bussen er ikke bare til bruk for hyggeturer eller kulturopplevelser. Den er meget godt anvendelig også til nytteturer – som for eksempel til en tur til IKEA i Bydel Alna. Harald – en av sjåførene – sa til undertegnede forleden.



– Du vet, vi hjelper kundene med å få varene inn i bussen og ser til at de også kommer seg hjem med varene - men vi skrur ikke sammen IKEA-møblene.

Individet står sentralt

– Det var Inger Bülow som foreslo Roseslottet, sier Fabritius som ser fram til onsdagens opplevelse.

Roseslottet er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt som har til formål å fortelle historien om okkupasjonen av Norge og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme som da ble satt ut av kraft. I 2020 var det 80 år siden Norge ble angrepet i april 1940. Det er 75 år siden frigjøringen.

Kunstneren ønsker å fortelle historien om krigen uten å demonisere eller glorifisere. Sentralt i fortellingen står individet og dets valg. Utstillingen berører både kjente og mindre kjente sider ved okkupasjonen: krigsfangenes lidelser, de ukjente enkelt-individene, hverdagslivet, krigsseilernes drama, motstandskampene i sør og nord.

Vår nære historie

– Det skal bli spennende å se. Jeg har hørt så mye bra om Roseslottet, sier Bülow.

– Det er vår nære historie, fortsetter Marit Fabritius. – Fortalt på en helt annerledes måte.

– Hvorfor sa du ja til å bli kulturambassadør?



– Hvorfor ikke? kommer det kjapt fra Bülow.

– Dette gir meg mange muligheter til selv å delta – og få andre til å delta – i spennende opplevelser, sier Bülow. Hun er blant annet med i Bogstad Gårds Venneforening og Operaens ballettklubb.



– Jeg har alltid likt å gå på utstillinger, fortsetter Inger Bülow. De som kjenner den tidligere fysioterapeuten, vet at hun er flink til å organisere og hjelpe til – egenskaper hun kan få god bruk for som kulturambassadør.