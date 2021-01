– Du kan ta transportbilen til korona-vaksinering

– Noen av våre sjåfører har meldt seg frivillig til å kjøre folk som skal korona-vaksineres, sier kulturleder Nina Sivertsen ved Ullern kultursenter. Vaksineringen foregår i Hoffsveien 48.

Publisert: 13.01.2021 kl 18:15

BYDEL ULLERN: – Jeg er veldig glad for at tre-fire av våre sjåfører ønsker å delta i denne transporten. Samtidig har jeg full forståelse for at enkelte sier nei. Flere av våre trofaste sjåfører er selv i risikogruppen, sier Sivertsen og minner om at nummeret en skal ringe er 905 93 532. Det er kun hverdagene mellom klokken 09.00 til 16.00 at det nummeret er betjent.

– Det er det faste telefonnummeret når en skal bestille transport, sier Sivertsen. Det er Ullern kultursenter som administrerer transporttjenesten.

– Man kan lese mer om bestilling av transport på side 3 i brosjyren eller gå inn på våre hjemmesider og lese om dette tilbudet der, sier Sivertsen. Tjenesten er gratis.

– Sjåførene kan bare ta én med seg i bilen på grunn av smittesituasjonen. To hvis man tilhører samme kohort.

Meld deg!

– Vi ønsker at flere skal melde seg. Vi trenger flere sjåfører resten av året også, fortsetter Sivertsen. Hun - som alle oss andre – håper at samfunnet så smått vil begynne å komme i gang igjen.

Man kan selvsagt også ta en Rosa buss når man skal vaksineres. Da blir du også kjørt til døren. Bussen bestilles på normal måte, men beregn god tid. Det kan tenkes at bussen skal hente flere passasjerer så det kan være vanskelig å beregne tiden. Telefonnummer til Rosa busser – eller Aldersvennlig transport om en vil – er 23 24 28 50.

23-bussen stopper ikke langt fra bydelsadministrasjonens kontorer i Hoffsveien 48.

Krevende uker

– Det blir krevende uker framover, sa helseminister Bent Høie på pressekonferansen onsdag 13. januar. Dagens tiltak skal løpe til 19. januar.

– Vi må ta høyde for at tiltakene må fortsette etter den datoen, sa Høie. Han sa at myndighetene ikke vet hvilke tiltak som er mest effektive. Derfor fortsetter en foreløpig med samtlige tiltak – en pakkeløsning.



Det vi har gjort til nå holder ikke. Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet (FHI), kunne på pressekonferansen opplyse at R-tallet er 1,2. Hun er redd for at de meget smittsomme variantene, skal kunne få spre seg fritt.

– Alle kommuner er i gang med vaksinasjonen. Over 25.000 er allerede vaksinert her i landet, fortsatte Stoltenberg. Risikogrupper og helsepersonell er prioritert.

– Vi vet ikke om vaksinen hindrer smitte. Derfor vil ikke områder med stort smittetrykk, bli prioritert, sa Camilla Stoltenberg.

Hoffsveien 48

– Vaksineringen av dem over 85 år, fortsetter i morgen, torsdag, klokken 14.00, sier Siri Dobloug, informasjonsrådgiver i Bydel Ullern. Oppmøtested er Hoffsveien 48.

– Det blir vaksinering også fredag og lørdag, fortsetter Dobloug og legger til at vaksineringen fortsetter tre dager i kommende uke. Dette er statsskuddet for vaksineringen av de rundt 7000 innbyggerne over 65 år.

– Du blir kontaktaktet når det er din tur til å bli vaksinert. Du behøver ikke å gjøre noe som helst fordi vi kontakter deg, understreker Siri Dobloug. Bydelen følger de sentrale retningslinjene når det gjelder vaksinasjon mot covid-19. Det er avdelingsdirektør Giske Edvardsen, som har det overordnede ansvaret for koordineringen for vaksineringen i denne bydelen.