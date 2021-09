Du kan stemme frem Røa Torg

– Det er veldig hyggelig at prosjektet blir satt pris på, sier daglig leder for Røa Torg, Per-Anders Nygren. Røa Torg er nominert til pris, og det er folket som avgjør ved å gi sin stemme.

Publisert: 02.09.2021 kl 07:30

RØA: Under Oslo urban week neste uke deler OMA (Oslo metropolitan area) ut flere priser, blant annet i kategorien Årets bylivsprosjekt 2021. Det er her Røa Torg er blitt nominert blant de tre kandidatene som nå kjemper om prisen.

De to andre nominerte er Stasjonsallmenningen i Bjørvika og Sukkerbiten.



«Fra å være en flate man kun krysset over fra et sted til et annet, er torget nå et sted der folk stopper opp, sitter ned og barn leker. (…) Torget ligger som en naturlig nedskalering av bebyggelsen på begge sider: den eldre bebyggelsen på den ene siden og den nye boligbebyggelsen langs Vækerøveien på den andre,» skriver juryen blant annet i sin begrunnelse. (Les hele begrunnelsen i faktaboksen.)

– Veldig hyggelig

– Det ver veldig hyggelig at vi blir pris på, sier daglig leder for Røa Torg, Per-Anders Nygren, til Akersposten.

– Hvorfor tror du at Røa Torg er kommet med blant de nominerte?



– Vi har et torg som er blitt attraktivt, og vi har et godt samspill mellom næringsliv, beboere og Samfunnshus Vest. Torget er blitt et samlingspunkt, sier Nygren.

Han har slett ikke noe imot om Røa-folk og andre Akersposten-lesere nå benytter sjansen til å vise at de setter pris på det nye samlingspunktet i nærmiljøet.

Det gjør man ved å avgi sin stemme, og det gjør du her. Så gjenstår det å se om Røa Torg klarer å hamle opp med de to prosjektene i Bjørvika. Prisen skal deles ut torsdag 9. september, og avstemmingen foregår helt til kl. 19 samme dag.