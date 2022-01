– Du kan nesten gå på skøyter her!

– Hadde dette vært min gangvei, hadde jeg ikke turt å ha den åpen for ferdsel, sier en av flere Akersposten-lesere som de siste dagene har tipset om svært glatte forhold i en velbrukt gangvei på Røa.

Publisert: 20.01.2022 kl 09:22

RØA: Akersposten skrev om gangveien mellom snuplassen i Tore Hals Mejdells vei ved Røa Bad og Røaveien. Gangveien brukes av svært mange hver eneste dag.

Flere klager

– Jeg har ringt masse forskjellige folk og prøvd å finne ut hvem som har ansvaret for denne gangveien, sier en av tipserne. Han sier at han ikke fant noen som ville ta på seg ansvaret for å strø gangveien, slik at den blir trygg å ferdes på.

En annen tipser skriver: «Gangveien er speilblank og livsfarlig, og beferdes av svært mange eldre, både med og uten gåstol og staver. For et par år siden tok dere noen telefoner, slik at strøbiler og måkebiler kom på banen. Kan dere gjenta suksessen?»

Han viser til at Akersposten for to år siden, i desember 2019, tok opp akkurat det samme problemet. Da viste det seg at firmaet Total Uteservice nylig hadde overtatt ansvaret, og den gangen uttalte Jo Henning Stenby til Akersposten at gangveien ikke lå inne i deres oversikt over gangveier som skulle vedlikeholdes av dem.

Den samme beskjeden får Akersposten nå. Bymiljøetaten skriver i en epost:

«Bymiljøetaten er ikke ansvarlig for drift og vedlikehold av denne veien, eller hatt ansvar for det tidligere. I våre systemer er denne strekningen privat.»

Inntil for to år siden var det for øvrig Vaktmesterkompaniet som hadde dette området. Da sa driftssjefen dette til Akersposten: – Vi har brøytet og strødd denne gangveien i flere år.

Samtaleemne

Onsdag ettermiddag tar nok en Akersposten-leser kontakt om denne gangveien. Han bor ikke langt unna og kan opplyse om at tilstanden til gangveien har vært til hodebry og et samtaleemne lenge.

– Det er bare snakk om dager før noen ødelegger seg her, sier han.

Gangvei ved Røaveien/Tore Hals Mejdells vei.

