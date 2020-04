Du kan nå laste ned bibliotekbøker

Fra onsdag 1. april kan Deichmans lånere laste ned den splitter nye appen Allbok. Her kan de låne e-bøker og lydbøker på nett.

Publisert: 05.04.2020 kl 10:15

OSLO: Deichman merker stor etterspørsel etter e-bøker/lydbøker. Etter at bibliotekene stengte, og utlån av papirbøker måtte opphøre, er det mange flere som ønsker å låne e-bøker. Over en kvart million mennesker er registrert låner hos Deichman.

– Vi kjøper nå inn mange flere, nye bøker til e-bokbrukerne våre, med verdifull økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket. Målet er å gi oslofolk et enda bedre e-boktilbud, både under koronasituasjonen og for framtiden, sier biblioteksjef Knut Skansen.

Appen, som støtter flere ulike e- og lydbokformater, gjør det mulig for biblioteket å tilby et enda større utvalg av e-bøker enn før. Støtte for PDF i tillegg til epub gjør for eksempel at lånerne kan lese et større utvalg rikt illustrerte barnebøker. Allbok støtter de tekniske formatene epub 2 og epub 3, som gir mange muligheter for å tilby et godt utvalg bøker, kort fortalt.

– Appen er enkel å ta i bruk; det eneste du trenger å gjøre for å få tilgang til hele bibliotekets utvalg av e-og lydbøker, er å laste den ned, opprette en bruker og legge til lånekortet, forteller salgs- og markedsansvarlig i Bokbasen AS, Vera Haye Bjerga.

– Jeg er stolt av at Deichman klarer å øke tilbudet med godt, digitalt innhold selv om bibliotekene er fysisk stengt, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen.

Allbok fra Bokbasen finnes som app for både iOS og Android og kan lastes ned fra App store eller Google play. I tillegg til å kunne låne og lese bøker på telefon og nettbrett kan låneren også velge å lese bøkene rett i nettleseren på www.allbok.no

– Det er enkelt og intuitivt å navigere i appen, med få klikk og tydelig tekst, og fargebruken er sparsom men elegant, slik at bøkene får det fokuset de fortjener, forteller Haye Bjerga videre.

For dem som bruker eBokBib, som er dagens løsning for lån av e-bøker og lydbøker ved Deichman, gjelder følgende: Bøker som er reservert, vil bli flyttet over til Allbok, men e-bøker som allerede er lånt, må leses ferdig i eBokBib.

Fra onsdag 1, april, da Deichman går over til Allbok, vil det ikke lenger bli mulig å låne nye bøker i eBokBib, men lånerne kan altså lese ferdig det de allerede har lånt.

