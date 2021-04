– Du kan ikke velge hvilken vaksine

– Mange spør om de kan velge hvilken vaksine de får. Nei, det kan man ikke, sier Inger Thommesen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

Publisert: 16.04.2021 kl 08:20

VESTRE AKER: – Det er frivillig å takke ja til tilbudet om koronavaksine. Vi tilbyr vaksiner ut fra hvilke type vaksine vi får fra uke til uke, og etter kriteriene som er satt fra Folkehelseinstituttet, sier Thommessen og legger til at det aller viktigste å vite er at alle vaksiner som er godkjent i Norge er gode vaksiner. Det er i den senere tid at bookingteamet har opplevd å få dette spørsmålet.

2172 doser på vei

– Neste uke får bydelen 2172 vaksinedoser, sier Thommassen. Oslo kommune skal i kommende uke fordeler 13.626 doser.

– 1884 er førstegangsdoser til Bydel Vestre Aker.

Torsdag skrev Akersposten at Bydel Ullern neste uke får 906 vaksinedoser.



Alt i alt har 9437 personer fått vaksine hvorav 3165 personer er fullvaksinerte i Bydel Vestre Aker, opplyser Thommessen. 6272 har fått første dose. Dette er per 14. april.

De vaksinerte er innbyggere i prioriteringgruppe 1-4 samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen.

– Vi regner med å kunne innkalle de resterende innbyggere som tilhører prioriteringsgruppe 4 - både 4a og 4b. Det vil si innbyggere mellom 65 og 74 år og dem mellom 18 og 64 år med alvorlige, underliggende sykdommer.

– Hva gjør en om en ikke er blitt kontaktet?

– Du trenger ikke foreta deg noe, vi ringer deg! Vårt bookingsteam vil fortløpende ringe disse innbyggere for avtale om time for vaksinering.

– Når de er ferdig vaksinert, hva da?

– Da vil de i gruppe 8 få tilbud – det vil si 55 til 64 år, sier Inger Thommessen og legger til at parallelt med dette vil fastlegene vaksinere sine listepasienter som tilhører gruppe 5-7. Det vil si de fra 18 år og oppover til 64 år.

Oslo-åpning på vent

Landet får så smått begynne å åpne igjen, men ikke i hovedstaden. I Oslo blir det et par uker å vente – foreløpig. Byrådsleder Raymond Johansen har sagt at flere ting må skje før byen kan åpne. På pressekonferansen onsdag sa han:

– Vi skal ikke gjøre den feilen mange andre land og byer har gjort. Vi skal ikke åpne opp før smitten har gått ned, antall innlagte er lavt nok, og vaksinasjonsgraden er høy nok.

For tidlig gjenåpning kan få enorme konsekvenser for liv, helse og arbeidsplasser på sikt. Når vi åpner opp, bør det være for godt.

– Det er styrende for de beslutningene vi har fattet i dag, og for planene for gjenåpningen av Oslo, sa Raymond Johansen. Selv om det er et stykke igjen til en gjenåpning av hovedstaden, er Oslo-byrådet i gang med planleggingen. Målet er å åpne gradvis. Det er gjort noen lettelser for barn og unge.

