Du har en uke på deg til å komme deg opp gjennom Mærradalen

Akersposten Mærradalen Opp er midt i blinken for deg som syns det er artig med litt konkurranse når du løper! Du kan til og med vinne uten å løpe raskest.

Publisert: 19.05.2020 kl 14:15

MÆRRADALEN: Løpet er blitt en årlig tradisjon, og vanligvis er dette en påhengsstafett, der én løper på laget starter ved inngangen til Mærradalen like ved Radiumhospitalet og får med seg lagkamerater på turen oppover i dalen. Ved badeplassen på Bogstad løper hele lage sammen i mål.

Slik blir det ikke i år. Denne gangen blir Mærradalen Opp en individuell konkurranse, og du kan løpe distansen når du vil frem til 27. mai, som skulle vært løpsdagen.



Det er drøyt to uker siden Røa IL åpnet for at du kunne løpe, jogge, gå eller krabbe deg opp gjennom Mærradalen. Du kan altså gjennomføre løpet akkurat når du vil, alene eller sammen med familie, venner, kjente eller ukjente. Fra arrangøren meldes det nå om at de har begynt å få inn tider fra deltakere.

Annerledes konsept

Røa IL beskriver årets utgave slik:

«I år blir det et litt alternativt løp. Man melder seg på, men løper Mærradalen Opp når man ønsker det, innen den opprinnelige løpsdagen 27. mai. I år er det kun individuell klasse, og vi forutsetter selvsagt at man løper med avstand til andre løpere og overholder vanlige smittevernregler. Ta gjerne tiden og send den sammen med et bilde fra løpet, til per-ivar@roail.no.

Mærradalen Opp er i utgangspunktet en «påhengsstafett» fra Radiumhospitalet til Badeplassen på Bogstad, hvor alle deltakerne (4) på laget kommer samlet i mål. Men i år er det altså kun mulig å melde seg på i individuell klasse.»

På idealtid

I fjorårets utgave av Akersposten Mærradalen Opp var det laget «Pål sine høner» som gikk til topps. Ikke overraskende ble det ny løyperekord med en av verdens beste langrennsløpere, Pål Golberg, som lagkaptein. Rekordtiden ble sterke 18.31 i den fem kilometer lange løypa som slynger seg på turveiene oppover gjennom Mærradalen, Hovseterdalen og Bogstad.

Ønsker man å ha vinnersjanser i år, er det neppe noe poeng å jage vinnertiden til Pål og hans «høner» fra i fjor. Konseptet er nemlig slik: Vinneren er den som kommer nærmest mulig en idealtid som er satt på følgende måte: Tre ganske så spreke voksne og to barn har løpt distansen, og det regnes ut en idealtid ut i fra disse tidene.

Daglig leder i Røa IL, Roger Bjørn Haugen, var først opp løypa. Senere har også styreleder Kathrine «Goda» Godager og Dynamite-trener Geir Nordby gjennomført og notert sine tider. De to sistnevntes barn har gjort det samme.

Gjennomsnittstiden til de tre voksne blir så idealtiden i seniorklassen (over 12 år). Gjennomsnittstiden til de to barna blir idealtiden til dem under 12 år.

Røa-leder Roger Bjørn Hansen i lett driv oppover Mærradalen. Han forklarer deg litt om løpet:



Roger Bjørn Haugen løper. Hans tid er med på å sette idealtiden. Men hva ble den?

– Gjett tid!

Ettersom årets Akersposten Mærradalen Opp blir gjennomført på denne helt spesielle måten, er arrangementsansvarlig Per-Ivar Stokkmo tydelig på at det viktigste er faktisk at deltakerne tar seg gjennom løypa. Om det skjer gående, løpende, spurtende eller i barnevogn, er ikke så nøye.

– Du tar tiden på deg selv, og du kan melde inn tiden din…

– Eller…?



– Ja, det er lov å sende inn en tid som du tror er nærmest mulig idealtiden også, smiler han.

– Men hva vet vi om tidene til Roger, Goda og Geir? Er de i form i år? Ga de alt? Eller kan det ligge noe lureri her? Roger ser da i hvert fall ganske sprek ut på videoen!



– Ja, nå har jeg jo bare filmet Roger mens han løp. Men det betyr jo ikke at han løp hele veien. Hvem vet! sier han. – Både Roger og Goda løper jevnlig, og de er i god form, men det betyr ikke at de har pushet gjennom hele løypa.

- Vi håper at flere benytter den siste uken frem til 27. mai til å løpe, sier Stokkmo til Akersposten når det er en uke igjen til fristen.

- Værmeldingen er god, og det skulle ikke være noen som helst unnskyldning for ikke å løpe denne korte strekningen. Løypa er godt merket, og alle som har tatt turen har hatt en fantastisk opplevelse og bare kommet med positive tilbakemeldinger, sier han.

Meld deg på!

Da er det altså bare å melde seg på, snøre joggeskoene og ta tiden. Om du ikke tror du traff helt med ditt eget løp, er det altså mulig å justere litt når du sender inn tiden til Per-Ivar Stokkmo på e-post.

Her finner du all info du trenger for å delta – og lenke til påmelding.



PS! Pris for å delta: Minst kr 50 pr. person. I en svært vanskelig økonomisk tid for Røa IL i disse tider, er det fullt mulig å gi en ekstra skjerv ved påmelding.

Fakta Løypa:



Løpet arrangeres i fine omgivelser oppover Mærradalen. Starten er ved den nederste brua over Mærradalsbekken, like ved Radiumhospitalet. Løypa slynger seg så oppover dalen i fin natur, med ekorn og fugler som tilskuere. Rett før man kommer opp til Sørkedalsveien, tar man til venstre og løper under både veien og T-banen og inn i Hovseterdalen. Her følges asfalten til like nedenfor Voksen skole/Voksen kirke, hvor man velger stien rett fram og opp gjennom skogen mot Bogstad camping. Når man nærmer seg campingplassen og ser Voksenjordet, så deler veien seg. Her skal man velge høyre vei, som etter hvert blir en kort og bratt sti opp til gangveien. Oppe på gangveien løper man til venstre under Ankerveien, og følger veien bortover, bak campingplassen. Etter et langt strekk rett fram, svinger man bratt ned og følger veien bort til neste veikryss. Her tar man skarpt ned til venstre og man ser mål, som er bommen rett før du kommer ned til parkeringsplassen.

