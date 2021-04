Drøyt 1,5 millioner kunder innom – ingen ansatte er blitt smittet

Mer enn 1,5 millioner kunder innom CC Vests to største trekkplastre i 2020 ga ingen smittede ansatte. Slik har det fortsatt i 2021.

Publisert: 21.04.2021 kl 12:30

Det har tidvis vært køer på Vimonopolets butikk på CC Vest. Til tross for 369.000 kunder i fjor, var det ikke et eneste smittetilfelle blant de 20 ansatte.

LILLEAKER: CC Vest er blant Norges største kjøpesentre, og i omsetning pr. kvadratmeter det aller største. Akkurat nå er det imidlertid stillere enn normalt med en rekke butikker stengt. Til gjengjeld er det mer enn travelt på matbutikken Meny og på Vinmonopolet. Begge er Norges største i sine kategorier. Hittil har det vært ingen smitte blant ansatte.

Leder på Vinmonopolet Asle Sæther opplyser at de i 2020 hadde 369.000 kunder innom butikken.

– Vi har 20 ansatte, og ingen av disse ble smittet. Vi har hele tiden hatt gode smitteverntiltak med begrenset antall kunder inn av gangen, sier Sæther.



Vinmonopolet på CC vest omsatte i fjor for cirka 330 millioner kroner. Ingen andre utsalg i Norge er i nærheten av dette. Så langt i 2021 er også tallene høye. I mars nådde man 32,5 millioner kroner, hvilket er en vekst på 40 prosent.

Nå skal det sies at tallene ikke er helt sammenlignbare i og med at påsken kom tidligere i 2021 enn året før – men det er klart at med stengte grenser, ingen utenlandstrafikk og skjenkestopp i Oslo, går omsetnIngen opp. Også for januar og februar var det en vekst i forhold til året før på 10-11 prosent.

– Stor butikk

Hos Meny på CC Vest er det også høye tall. Norges største matbutikk omsatte i fjor for nesten 500 millioner og hadde inne cirka 1,2 millioner kunder. Meny har 240 ansatte, og daglig leder Christer Thorne sier til Akersposten at de ikke har hatt et eneste smittetilfelle blant sine ansatte.

– Vi har hatt folk i karantene etter ferier, men det er alt som har berørt våre folk. Vi er selvsagt heldige som har stor butikk slik at det er god plass for å jobbe uten at ansatte trenger å være tett oppi hverandre. Vi har også strenge smittevernregler som følges på største alvor, sier Christer Thorne som legger til at man kan maksimalt ha 190 kunder inne samtidig.

– Vi ser også at folk er veldig flinke til å bruke munnbind og sprite hender, sier Thorne.

Null smitte blant ansatte med forretninger som tar i mot over 1,5 millioner mennesker i løpet av et år altså. CC Vest og andre kjøpesentre har nå vært delvis nedstengt siden 23. januar.