Dropper motorvei til Sørkedalen

Ting tar tid. Strekket på kartet er regulert til «Ny Sørkedalsvei», men det blir det definitivt ikke noe av.

Publisert: 17.01.2022 kl 15:50

VESTRE AKER: I 1954 ble trasé for Ny Sørkedalsvei vedtatt for en 4-felts motorvei mellom Makrellbekken og Bogstad. På et tidspunkt var det snakk om at det kunne bygges 14 000 boliger i Sørkedalen og da trengte man en ny tilbringervei til Sørkedalen. Planer om den type utbygging i Marka, er som de fleste vet for lengt forlatt.

Bystyret vedtok 17.12.2003 at reguleringsplan for ny Sørkedalsvei mellom Makrellbekken og Bogstad skulle omreguleres. Hovedsiktemål med dette planforslaget, er å oppheve den uaktuelle veireguleringen samt å finne en hensiktsmessig regulering i samsvar med dagens bruk, turdrag.

Siden har det altså gått noen år. I denne omgang gjelder det delstrekningen Makrellbekken - Stasjonsveien.

Plan- og bygningsetaten foreslår nå å omregulere uaktuell veitrasé for ny Sørkedalsvei og tilpasse reguleringen til dagens bruk som turdrag, samtidig som bekkene og områdets biologiske mangfold sikres.

Hele sakskomplekset kan du finne ved å følge denne linken

Etaten skriver blant annet:

Planforslaget er én av fem delplaner langs det hovedveiprosjektet til Sørkedalen som ble planlagt på 1940-tallet, gjeldende reguleringsplan ble vedtatt 1954. Delplan 2 (Ankerveien – Voksen) gjenstår sammen med delplan 5 som legges fram her. Planområdet følger Østeråsbanen, denne delen av banen åpnet i 1935. Foruten veitraseen omfatter planområdet tilstøtende boligregulerte arealer hvor kommuneplanen har hensynssoner gitt av de to bekkene Hovseterbekken og Makrellbekken. Det går en smal sti på vestsiden av bekken mellom Makrellbekken stasjon og Holmen stasjon. Det er i dag opparbeidet gangvei fra Stasjonsveien til Holmen t-banestasjon og derifra over bekke-dalene til Holmengrenda og Arnebråtveien. Deler av skogen er registrert som edelløvskog og har verdi som forekomst. Planforslaget legger til rette for vern og landskapspleie, eventuelt også opprusting av stien mellom t-banestasjonene ved Holmen og Makrellbekken. Dette vil imidlertid kunne innebære inngrep i verdifull vegetasjon og komme i konflikt med verneinteressene. Plan- og bygningsetaten foreslår derfor ingen umiddelbar oppgradering av eksisterende stier, men reguleringen til turdrag åpner for at dette kan skje dersom det er interesse og behov for dette. Innspill ved offentlig ettersyn vil kunne synliggjøre behov og ønsker i lokalmiljøet.

