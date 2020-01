Drømmesesong for skøytefolket

Begredelige snøforhold i våre nærområder gjør nok at barn og voksne søker til isen, mer enn noen gang.

Publisert: 13.01.2020 kl 13:45

ULLERN: Og det merkes godt på Ullernbanen, hvor kunstisen er et kjærkomment tilbud til barn, unge og voksne. Der er det knapt en times ledig isflate gjennom uken, fra 08.00 om morgenen til 22.00 om kvelden, fylt opp med publikumstid, skoler og barnehager, bandykamper eller trening.

- Det er fantastisk. Bare se på kalenderen for denne uken, og slik fortsetter det neste uke, sier en entusiastisk sportslig leder i Ullern bandy, Matti Myllykoski.

150 - 200 på isen

Det er ikke bare snakk om kamper og organisert trening.

- På publikumsdagene lørdag og søndag kan det være 150 – 200 på isen. Dette er et flott tilbud, ikke bare på Ullernbanen, men også på mange andre baner i Oslo-området. Vi har pingviner og bruskasser på isen til de minste og vi kan låne ut skøyter og hjelmer gratis. En annen ting jeg er glad for er at skolene i området bruker banen som en del av kroppsøvningen. Det samme gjelder barnehager, sier Myllykoski.

Aktive barn og unge viktig

Han understreker at det å opprettholde så stor aktivitet også er avhengig av dugnadsinnsats fra foreldre og andre.

- Samtidig kreves det mye planlegging når mange grupper skal få nok istid, særlig når det gjelder trening og kamper. Da må vi være flinke til å dele opp banen, så alle får tilgang til isen.

STORE OG SMÅ: De minste får gleden av å bli fulgt opp av de eldre bandyspillerne. Foto: Ullern Bandy

Han kan fortelle at mange har fått skøyter under juletreet og at pågangen til banen og rekrutteringen øker i januar hvert år.

- Det er flott at så mange er interessert i å bruke banen. Aktive barn og unge er viktig uansett hva de driver med. Skøyter er en av aktivitetene som gjør godt for kroppen. Kom ikke å si at bandy er en liten sport - eller at det er lite interesse for skøyte-gåing i Oslo vest. Det kan vi motbevise, sier sportslig leder.

– Knallfornøyd til tross for den elendige vinteren

