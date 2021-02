Drømmer om helårsmoro på jordet

De siste årenes enorme innsats og investeringer på Voksenjordet har gitt både Røa-medlemmer og tusenvis av andre ski-, ake- og snøglade mennesker en super boltreplass. Men det trenger ikke å stoppe der!

Publisert: 19.02.2021 kl 10:10

VOKSENJORDET/BOGSTAD: – Dette kan bli et helårsanlegg, sier leder i Røa IL Langrenn, Rune Lorenzen, til Richard Arnesen, som er styreleder i Ecbos Legat. De er blant de de viktigste støttespillerne i Røa ILs satsing på Voksenjordet.

Legatet har bidratt med flere hundre tusen kroner, og det har blant annet vært en av de viktigste årsakene til at gode, gamle «Tråkke» har fått et nytt liv på Bogstad.



Tråkke er klengenavnet til den noe tilårskomne tråkkemaskinen de har skaffet seg på jordet.

– At Tråkke er i form, krever veldig mye pleie og kjærlighet! smiler Rune Lorenzen. Den gamle tråkkemaskinen ble hentet helt fra Andøy, der den har gått i 20 år. Nå preparerer den løyper og spor på Bogstad.

– Vi pleier å si at Tråkke kan kjøre i to timer, og så må vi mekke i tre timer! På sikt må vi nok ha en maskin av litt større kaliber, sier han.

Stor produksjon

Snøproduksjonen på området, som også frivillige i Røa IL står bak naturligvis, har vært god i år, med den lange kuldeperioden som har vært så langt i januar og februar.

– Vi har produsert snø tilsvarende 2500 lastebillass, sier Lorenzen, og der en utrolig innsats av frivillige, sier han. Tidlig på året ble noen netter brukt. Ellers har snøkanoene gått frem til kveldstid.

Lorenzen er aller mest fornøyd når han på ettermiddager, kvelder og helger kan observere hundrevis av små og store i glad aktivitet på det store området på Bogstad. Her tilbringer familier mange timer i strekk, mens skiløpere helt opp i konkurranse-klasse bruker området aktivt, både organisert og uorganisert.



– Sist helg talte jeg opptil 40 barnvogner på området, samtidig! sier Lorenzen.

Den viktige støtten

Alt dette er et resultat av stor frivillig innsats, satsing fra Røa IL og økonomiske bidrag utenfra.

– Vi hadde aldri klart dette uten støtte, sier han.

– Det er viktig for oss at våre bidrag kommer veldig mange mennesker til gode. Her er det dugnadsinnsats tvers gjennom, og det har vi sans for, sier Arnesen i Ecbos Legat.

Vil realisere flere drømmer

Nå er det lagt til rette for aktivitet hele vinteren, som blir god og lang med all snøproduksjonen på jordet. Men Lorenzen vil ikke at det skal stoppe i april/mai. Han vil ha helårsmoro på Voksenjordet.

– Vi har flere drømmer. Vi vil at dette skal bli et helårsanlegg, sier Lorenzen. – Målet er at det skal være attraktiv å drive aktivitet her hele året.

– Hvordan?



– Vi har snø her helt til mai. Etter det ønsker vi å ha muligheten til å holde gresset litt nede, slik at vi for eksempel kan bruke jordet til å lage en bane for sykkel. Lorenzen ser for seg en naturlig sykkelbane lagd ut av det terrenget kan tilby, med svinger, kuler og hopp.

