Magnus Lundal spilte fotball i Vestre Akers Skiklub (VASK) til han var 15 år. Nå har han skrevet proffkontrakt med Stabæk og er klar for Eliteserien. Han takker sin barndomsklubb for tryggheten og utviklingen han fikk med seg i VASK-miljøet.

VOKSEN: Vi møter Magnus søndag morgen på kunstgressbanen til VASK, hvor han selv har slitt ut utallige fotballballsko. Han vokste opp og bor fortsatt et langt frispark og en kjapp overtrekks-finte fra banen. Her spilte han sammen med vennene på Voksen skole, på et VASK-lag som vant det mest av det de stilte opp på.

– Det har vært en stor fordel å være i et fotballmiljø med gode kompiser. Jeg vokst opp i en klubb hvor jeg følte meg 100% trygg, og hvor vi kunne spille uten høye skuldre. Det var et lag hvor jeg fikk utfolde meg og ta plass. Jeg fikk prøve på kule finter og var ikke redd for å gjøre feil. Pappa var trener, og jeg var aldri redd for at han skulle bli sur om jeg mistet ballen. Det var hele tiden rom for å prøve og feile, forteller Magnus.

– Vi hadde en veldig god 2000-årgang i VASK som var samspilte på et høyt nivå. Derfor trengte jeg ikke å gå til en annen klubb. Mange går fra moderklubben tidlig for å få mer motstand. For meg var det en stor fordel å bli, slik at jeg kunne utfordre meg selv på ting jeg ville jobbe med.

Drømmer om å spille i spansk liga

For VASK var det også fint at Magnus ble lenge i klubben. Når han nå har underskrevet proffkontrakt med Stabæk drypper det også litt på fotballavdelingen i Vestre Aker som får i overkant av 35.000 kroner i utdanningskompensasjon for overgangen.

På sikt drømmer Magnus om å bli proff i den spanske ligaen.

– Jeg ser mye på spansk fotball og liker den morsomme og intelligente måten de spiller på. Drømmen er å spille i den spanske ligaen en gang, forteller han.



2000-års årgangen i fotball bestod av to parallelle lag, hvor de fleste spillerne kom fra klassene på Voksen skole. I flere turneringer spilte de som ett lag, og ble slått sammen når det ble 11`ver fotball. Laget nådde blant annet finalen i Norway Cup og deltok to ganger på Iber Cup i Portugal. I 2014 kom de til semifinalen som første norske lag. Her møtte de lag som Atletico Madrid og et afrikansk lag som vant finalen det ene året.

– Det afrikanske laget hadde bare spilt på humpete jordbaner da de vant cupen. Ni av deres spillere ble hentet til toppklubber i Portugal etter turneringen. Det viser at man kan bli god i fotball uten å ha helt strøkne baner, forteller Magnus.

Tøff start i Stabæk

– Du gikk til Stabæk da du var 15 år. Da følte du at du måtte videre?



– Til tross for godt miljø og nivå i VASK, trengte jeg å utvikle mer lagspilleren i meg, for å tilpasse meg et enda høyere nivå.



Magnus gikk rett inn på 99-laget i Stabæk, som var blant landets beste lag.

– Jeg fikk min debutkamp mot Liverpool i 99-årgangsklassen, og følte jeg tok nivået helt fint. Likevel var overgangen til Stabæk en mental utfordring. Jeg var ganske god i VASK, men å komme inn på et lag der jeg var en av flere på samme nivå, var noe nytt jeg måtte takle.

Nær ved å gi opp

Magnus ble tatt ut på G-15-landslaget og delte rom med kometen og Dortmund-proffen Erling Braut-Haaland – som for øvrig sørget for seier på overtid for laget sitt i Bundesligaen i helgen. Men for Magnus begynte skademarerittet da han begynte på Norges Toppidrettsgymnas (NTG).

– Det var en tøff tid mentalt. For å spille på Stabæk må man gå på NTG som samarbeider med klubben. Med en gang jeg startet der, fikk jeg en hamstringstrekk. Jeg var ute ett helt år. Har du fått en skade så baller det ofte på seg. Jeg fikk overbelastning i hofta, knekt nese og avrevet leddbånd i ankelen, for å nevne noe. Det var skole på morgenen og så var det tre timers trening, som jeg ikke kunne delta på så lenge jeg var skadet. Det var veldig tøft å se kompisene mine tok store steg og komme seg opp på elitenivået, mens jeg ikke kom noen vei, forteller Magnus.

– Jeg er veldig stolt over at jeg kom meg gjennom alle skadene uten å gi opp. Det var på nippet flere ganger. En periode var jeg skikkelig drittlei, det var bare skader.



Men jeg har hatt gode folk rundt meg som har hjulpet meg gjennom de vanskelige periodene, og i dag er jeg kjempefornøyd for at jeg aldri ga opp. Jeg er også glad for at støttespillere i Stabæk ikke mistet troen på meg i denne fasen.

Mener flere på VASK-laget kunne nådd eliteserien

For noen uker siden ble han presentert på Eurosport med tittelen: «Magnus kan bli Eliteserie-klubbens store joker.»

«Han er ikke vanskelig å få øye på ute på Stabæks treningsfelt – og det er ikke bare på grunn av den fyldige manken. 20 år gamle Magnus Lundal har et steg og en teknikk som kan gjøre ham til et meget spennende bekjentskap når Eliteserien omsider ruller igjen.», skrev Eurosport.

– Hva er grunnen til at du nå har tatt stegene som gjør at du har fått proffkontrakt og er klar for eliteserien?



– Det viktigste er at jeg har holdt meg skadefri. Jeg er nøye på å passe på at belastningen ikke blir for stor, og jeg passer på å trene skadeforebyggende. Dette er en av de første oppkjøringene til sesonger hvor jeg har holdt meg skadefri. Det gjør at jeg føler meg raskere og har mer trøkk i beina, forteller Magnus.



Og apropos trøkk i beina: Vi som fulgte VASK-laget fra sidelinjen, så raskt at midtbanespilleren med nummer 11 på ryggen, hadde susere mot mål som fikk motstanderens keeper til å gjemme seg bak stanga. Men Magnus mener at flere fra VASK-laget var gode nok til å kunne nå eliteserien.

– Det er morsomt i å se at overgangen fra juniorfotball til Eliteserien ikke er skremmende stor. På VASK var vi flere gode spillere som kunne nådd dit. Men overgangen til en ny klubb som du skal passe inn i, kan være ganske stor og krevende. Det er nesten som du går fra å drive med en lagidrett til en individuell idrett der du må kjempe med andre som er like gode som deg, for å beholde plassen din på laget. Det er jo ikke alle som synes det er spesielt morsomt og motiverende i lengden.

Kombinerte langrenn, volleyball og fotball

Magnus var også aktiv på langrennsløper i VASK og deltok både på høst- og vintertreninger, og han spilte volleyball- og sandvolleyball for klubben.

– Jeg tror allsidighet i barne- og ungdomsårene er viktig. Fra volleyball- og sandvolleyball har jeg fått spenst og eksplosivitet, og når jeg møter andre fotballspillere som har drevet med langrenn, merket jeg at de er veldig løpssterke. Jeg tror allsidighet gjør deg til en bedre fotballspiller også, og kan minke risikoen for skader.

– Hvilke råd vil du gi til unge spillere i VASK i dag?



– Vær allsidig. Koble av med andre idretter å ha det gøy. Du får tilbake for de timene du trener i andre idretter, derfor er det ingen grunn til å stresse for tidlig med å slå gjennom i en idrett.



Allerede tirsdag 16. juni sparkes Eliteserien i gang, med hjemmekamp på Nadderud stadion mot Mjøndalen.

– Jeg stresser ikke med å få kamper i eliteserien. Det tror jeg kommer etterhvert om jeg har riktig fokus. Det kommer til å bli veldig mye kamper og belastning, og det kommer gode mulighet for meg til å slå gjennom, avslutter Magnus med å si.

