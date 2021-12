Da Akersposten intervjuet Vebjørn Sand i september i år, hadde han en drøm om at kommunen ville la Roseslottet stå til 2025. Nå går det veien.

Publisert: 06.12.2021 kl 12:45

FROGNERSETEREN: I forbindelse med at Vebjørn Sand, sammen med sin bror Eimund Sand, mottok Vestre Akers kulturpris for Roseslottet, møtte Akersposten Sand for å få hans reaksjoner som vinner av prisen, om de nye elementene i Roseslottet og ikke minst om hans tanker om fremtiden.

- Det å oppleve å bli sett det for det arbeidet vi har gjort og med den rammen og den verdigheten som var under utdelingen med alt som ble sagt, det var flott. Det betyr veldig mye for Eimund og meg. Det varmet. At vi får en slik anerkjennelse betyr mye i den prosessen videre mot å forsøke å få dette til å stå her frem til 2025, hvor vi da skal markere at det er 80 år siden frigjøringen, sa Vebjørn Sand til Akersposten.

Han hadde også flere ideer og planer som han og hans medarbeidere gjerne ville ha realisert.

Møtte politikerne

Opprinnelig skulle Roseslottet stå frem til 31.12.2022. Vebjørn Sand har nylig hatt et møte med ordfører Marianne Borgen (SV) og leder av kulturutvalget i bystyret, Eivor Evenrud (Rødt). Etter dette møtet har politikerne bestemt seg. Alle partiene i bystyret har samlet seg om et forslag om å la Roseslottet bli stående ut 2025.

Sammen med nestleder i kulturutvalget, Hallstein Bjercke (V), tok Evenrud initiativet til å forlenge oppholdet for Roseslottet, som har hatt mer enn 230 000 besøkende.

– Dette er ikke bare en kunstutstilling, det er også et demokratiprosjekt. Det fungerer som et historisk minnested for de eldre og en opplæringsarena for de yngre. Slik favner det alle aldersgrupper, men på forskjellig vis. Vi er enige om at det aldri skal bli permanent, men ved å forlenge det ut 2025 får vi den ordentlige markeringen som pandemien har ødelagt noe for, sier Evenrud til Aftenposten, som har saken først.

- Jeg er veldig glad og lettet, sier Sand til Aftenposten.

Bevare det mest verdifulle

For at Roseslottet skal bli stående frem til 2025, må Statforvalteren godkjenne at det midlertidige unntaket fra Markaloven godkjennes.

- Det er en ting som er viktig for oss. Når barn eller voksne går herfra, skal de ikke sitte igjen med et inntrykk av sorg eller sinne. Vi vil at alle disse menneskenes kamp under krigen, skal inspirere til å bevare det mest verdifulle vi har – demokratiet. Tilbakemeldingene vi får, tyder på at vi har gjort mye riktig, sa Sand til Akersposten i september.

