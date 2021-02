Nabolaget reagerer sterkt på byggebehandlingen. Tross en streng verneplan for Liaskogen blir hus revet, skogholt fjernet og erstattet med leilighetsbygg etter store inngrep i landskapet.

LIASKOGEN: Utbyggere kjøper opp den ene boligen etter den andre og «presser» nabolaget ut. Det starter gjerne med at en tomt blir kjøpt opp til fortetting. Så blir nabotomten kjøpt opp, og den neste og den neste. Det skjer blant annet i området Liaskogen, ikke langt fra Bogstad camping, med Nils Collett Vogts vei/Aslaug Vaas vei.

Verneplan med strenge føringer

Nabolaget i Liaskogen har reagert på det de mener er en vandalisering av småhusområdet og spør hvorfor gjeldende reguleringsplan for området ikke blir gjort gjeldende av Plan- og bygningsetaten (PBE). Dette er en verneplan som gir strenge føringer for boligutvikling i området.

I Nils Collet Vogts vei 14 (nå: Alaug Vaas vei 1D) ble det først gitt rammetillatelse og oppført et leilighetsbygg med seks enheter. Nils Collet Vogts vei 16 (nå: Aslaug Vaas vei 1) ble kjøpt opp, og der er et leilighetsbygg med ni enheter i ferd med å bli oppført. Og det er dette boligkomplekset nabolaget først og fremst har reagert på, hvor blant annet denne delen av åsen og tomten i sin helhet er sprengt ut. De frykter den videre utviklingen i området, ettersom den samme utbyggeren har kjøpt nabotomten i Nils Collet Vogts vei 18. Her er det søkt om rammetillatelse for 11 boenheter. I Nils Collett Vogts vei 20 er det også snakk om salg av eiendommen til utbyggerinteresser.

Nabolaget har i flere omganger vist til reguleringsbestemmelsene for området og klaget inn saken for PBE, uten å få medhold verken hos etaten eller Fylkesmannen. Byggesaken i nr. 16 har ikke vært til politisk behandling.

Trær og verdifull vegetasjon

Reguleringsbestemmelsene for Liaskogen innledes med:

Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. Hensikten med reguleringsplanen er å sikre at områdets grønne preg og dermed byens karakterisktiske grønne ramme blir ivaretatt ved videre fortetting.

Her legges det vekt på blant annet:

Store trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Plassering og utforming av ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås et godt funksjonelt og arkitektonisk samspill med eksisterende terreng og omgivelser, og på en slik måte at fjernvirkningen blir minimal. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon blir bevart. Støttemurer, skjæringer og fyllinger skal begrenses mest mulig. Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, materialbruk og farger utformes slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, og slik at preget av enkeltstående hus opprettholdes.

Beboerne i området reagerer på at alle trær og annen vegetasjon forsvinner og en fullstendig sanering av landskapet tross de strenge vernebestemmelsene. I tillegg påpeker de at leilighetsbyggene i nr. 16 ikke på noen måte harmonerer med småhusbebyggelsen rundt. De mener at dette er klare brudd på reguleringsbestemmelsene og stiller seg uforstående til PBEs rammetillatelse med dispensasjoner. Nå vender de seg til politikerne for å få medhold og få satt i gang en prosess hvor det blir stilt spørsmål ved PBEs skjønnsmessige vurdering av reguleringsbestemmelsene.

FØR UTBYGGING: Dette viser situasjonen i Nils Colletts vei 16 før utbygging. Bilde fra Google Maps

SPRENGT UT: Åsside med hus og trær er sprengt ut, med omfattende terrengendringer. Foto: privat

NÅ-SITUASJON: Tre ulike leilighetsbygg reises på tomten. Foto: Vidar Bakken

Må stoppes

Under siste Teams-møte i bydelsutvalget i Vestre Aker, stilte to representanter opp i «Åpen halvtime». Stephan Brodschöll og Astrid Brunt ville gjøre bydelens politikere oppmerksom på hva som skjedde i deres nærområde og konsekvensene av den massive utbyggingen.

- Vi kommer til bydelsutvalget i dag for at politikerne skal gi klare politiske signaler om at gjeldende reguleringsplan for Liaskogen blir fulgt, åpnet Stephan Brodschöll.

Han redegjorde for sakskomplekset med det han mente var grove brudd på reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, samt kommuneplan og at dette måtte stoppes.

- Dette skjer i et område med eneboliger med naturlig vegetasjon med høye trær og busker og med et rikt dyre- og fugleliv.

De to representantene ba om at det ble tatt initiativ til midlertidig bygge- og delingsforbud, inntil området kunne få en ny revidert og klarere reguleringsplan, som sikrer intensjonene i dagens reguleringsplan. De ba om at representantene i BU å prioritere denne saken og bringe saken inn i partigruppene.

Plan- og bygningsetaten sier i sin rammetillatelse for Nils Collets vei 16 at tiltaket tar hensyn til bebyggelsesstrukturen i området og at tiltaket er tilpasset terrenget på tomten. Etaten har også godkjent felling av trær i forbindelse med utbyggers utomhusplan.

Se rammetillatelse og saksgangen i PBEs saksinnsyn her

Vedtaket

Bydelsutvalget gjorde deretter følgende vedtak:

Vestre Aker bydelsutvalg viser til pågående utbygging og terrenginngrep i Aslaug Vaas vei 1A 1D og Nils Collett Vogts vei 18. Bydelsutvalget reagerer på omfanget av terrenginngrepet, spesielt ettersom tiltaket finner sted i et område med egen reguleringsplan S-4102 - Liaskogen, som har til hensikt å sikre "Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern". Bydelsutvalget anmoder byrådet om å fremme forslag til innskjerpede reguleringsplaner for småhus i Oslo. Tilgangen for større terrenginngrep og utnyttelsesgrader bør strammes inn.

Ingen politisk behandling

Onsdag denne uken møtte leder av bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye (H), representanter for nabolaget i det nevnte området. Leder av bystyrets byutviklingsutvalg, Hermann Kopp (H), var også blitt kjent med saken og ville møte naboene for å få mer informasjon og med selvsyn se inngrepene i området.

Representantene for nabolaget var overrasket over at slike utbyggingssaker med så store konsekvenser og grunngitte klager, ikke kommer til politisk behandling.

- Jeg reagerer også på at denne type saker ikke kommer til politisk behandling, særlig på bakgrunn av de klagene som påpeker at det er brudd på reguleringsbestemmelsene. Klagebehandlingen utføres av PBE, før den går til Fylkesmannen med PBEs anbefaling. Slik jeg ser det, strider det mot folks rettsoppfatning. Det mener også samtlige partier i bydelsutvalget. Nå vil vi be byrådet se på kommende sak i Nils Colletts vei 18. Vi ønsker ikke denne type terrenginngrep i et område med særskilt vern, sier Husebye.

NÅ ASLAUG VAAS VEI: Tidligere Nils Colletts vei 14 (bak i bildet) er ferdig bygget ut. På tomten nærmere bygges det ut i nr. 16, mens det for huset til venstre - nr. 18 er søkt rammetillatelse. Fire naboer fra venstre: Stein Hegdal, Dag Fredriksen, Stephan Brodschöll og Astrid Brunt. Politikerne Hermann Kopp og Yngvar A. Husebye til høyre i bildet. Foto: Vidar Bakken

Det er flere muligheter for å få denne saken opp i rådhuset. Byrådet kan selv ta et initiativ, som tidligere byråd har gjort - å instruere Plan- og bygningsetaten med hensyn til hvordan skjønnet skal brukes i reguleringsplanen, eventuelt legge frem et forslag til innstramming/ny reguleringsplan. Saken kan også bringes inn gjennom bystyrets byutviklingsutvalg og bystyret, som krever et flertall for å få saken videre.

Hermann Kopp lyttet til naboene og fremleggelsen av saken med argumentene for bedre forvaltning av dagens reguleringsplan.

- Dette er en viktig sak. Jeg vil på et riktig tidspunkt ta opp saken og stille skriftlige spørsmål til byråden for byutvikling. Så kan vi ta det derfra, sier Kopp.

